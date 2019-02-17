Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Can Dündar'ı sözlü taciz etti, bir de kameraya kaydetti /17 Şubat 2019 16:46

Almanya'da Can Dündar'ı sözlü taciz etti, bir de kameraya kaydetti

Almanya'nın başkenti Berlin’de Türkiyeli bir kişi sokakta yürüyen Can Dündar'a "Sen vatan haini değil misin? Ş*siz seni" diyerek sözlü saldırıda bulundu.

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

Artigercek.com'da yer alan habere göre yandaş medyanın "Hain Can Dündar yakalandı" başlığıyla kullandığı videoda Dündar'ın kendisini kameraya alan kişiye "Niye çekiyorsun?" diye tepki gösterdiği görülüyor. 

Videonun devamında saldırganın, "Çekiyorum n'olmuş, biz seni tanıyoruz. Çekmeyelim mi? Sen vatan haini değil misin? Ş*siz seni" diyerek Dündar'a yanıt verdiği, yoluna devam eden Dündar'ın ise "Ben de sizi çekiyorum" dediği duyuluyor.

YANDAŞ MEDYA: HAİN CAN DÜNDAR

Sosyal medyada dolaşan Dündar'a sözlü saldırı videosunu AKP yandaşı medya "Hain Can Dündar yakalandı" başlıklarıyla verdi. 


Hakkında birçok siyasi dava sebebiyle yakalama kararı bulunan Can Dündar Almanya'da yaşıyor
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Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

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