Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'da büyüme son beş yılın en düşüğünde /15 Ocak 2019 16:17

Almanya'da büyüme son beş yılın en düşüğünde

Resesyon tartışmalarının yaşandığı Almanya'da ekonomik büyüme geçtiğimiz yıl yüzde 1.5 oldu.

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Avrupa Birliği'nin (AB) en güçlü ekonomisine sahip ülkede son beş yılın en düşük seviyesindeki büyüme 2017'ye göre açık bir şekilde yavaşlama anlamına geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikaları, İngiltere'nin Mart'ta AB'den anlaşma olmadan ayrılma ihtimali, küresel ekonomideki yavaşlama Almanya ekonomisini de etkiledi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ülke ekonomisinin resesyona doğru gitmediğini, ancak hükümetin büyümeyi desteklemek için mali tedbirleri tartışmakta olduğunu söylemişti.

Almanya'da teknik resesyon endişesi

Almanya geçtiğimiz yılın son çeyreğinde açıkladığı ekonomik büyüme raporunda, bu yıl için daha önce yüzde 2,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini 1,8'e; 2019 için yüzde 2,1'den 1,8'e düşürdü.

Aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak iş gücü piyasasında devam eden sıkılaşma, inşaat faaliyetlerinin yavaşlama ve küresel ticaretteki zayıflama gösterilmişti.

Alman ekonomisinin geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte son 3 yılda ilk defa yüzde 0.2 oranında küçülmesi resesyon tartışmalarını beraberinde getirdi.

Son dönemde büyümesi daralan Almanya'nın 2018'i teknik resesyonla tamamlayacağı yorumları yapılıyordu.
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