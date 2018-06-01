Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da hayvanat bahçesinden kaçan 2 aslan, 2 kaplan ve 1 jaguar yakalandı /01 Haziran 2018 16:03

Almanya'da hayvanat bahçesinden kaçan 2 aslan, 2 kaplan ve 1 jaguar yakalandı

Almanya'nın Lünebach kasabasında bulunan bir hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanların kaçması üzerine polis kasaba sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı yaptı

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Almanya'da 2 aslan, 2 kaplan ve 1 jaguar ülkenin batısındaki Lünebach kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalandı.

Yetkililer Eifel Hayvanat Bahçesi'nden kaçan 5 tehlikeli yırtıcı hayvanın bulunması için büyük bir av başlatmış, Lünebach sakinlerine evlerinden çıkmamaları çağrısı yapılmıştı.

İnsansız hava araçlarının da dahil olduğu operasyon sonuç verdi ve 5 hayvan yakalandı.

30 hektarlık hayvanat bahçesi, Siberya kaplanları ve aslanlar dahil 400 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Fransız haber ajansı AFP, kaçmaya çalışan bir ayının ise görevliler tarafından vurulduğunu bildirdi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, akşam saatlerindeki yoğun yağış sonrası hayvanat bahçesini su bastığı için hayvanlar kolayca kaçabildi.

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