Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi /01 Eylül 2018 14:42

Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın güneyinde yer alan bir rafineride patlama meydana geldi. Alman polisi patlama ardından çıkan yangın nedeniyle 2 bin kişiyi bölgeden tahliye etti.

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Almanya 'nın güneyinde yer alan bir rafineride meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

AFP'de yer alan habere göre; çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Alman polisinin verdiği bilgiye göre bölgeden yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.


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