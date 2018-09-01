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Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
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Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
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01 Eylül 2018 14:42
Almanya'da büyük panik: 2 bin kişi tahliye edildi
Almanya'nın güneyinde yer alan bir rafineride patlama meydana geldi. Alman polisi patlama ardından çıkan yangın nedeniyle 2 bin kişiyi bölgeden tahliye etti.
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Almanya 'nın güneyinde yer alan bir rafineride meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
AFP'de yer alan habere göre; çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Alman polisinin verdiği bilgiye göre bölgeden yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.
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