Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da büyük koalisyon pazarlığı bitti... Anlaşma sağlandı.. /07 Şubat 2018 12:39

Almanya'da büyük koalisyon pazarlığı bitti... Anlaşma sağlandı..

Almanya'da haftalardır süren koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı ifade edildi.Taraflar müzakere edilen her konu üzerinde henüz kesin bir anlaşma sağladı

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Alman Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya'da Hristiyan Demoktratlar ve Sosyal Demokratlar koalisyon hükümeti kurulması konusunda prensipte anlaştılar.

Alman Bild gazetesi, Sosyal Demokrat Partisi'nin dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıklarını aldığını yazdı. Bild, Hıristiyan Sosyal Birliği Partisi'nden Horst Seehofer'in içişleri bakanlığı görevini aldığını iddia etti. 

Bild'e göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ise ekonomi ve savunma bakanlıklarını aldı. 
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