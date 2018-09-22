Almanya'da bir aylık hesap hatası Türk vatandaşına 3 yıl hapis getirdi

Almanya’ya 20 yıl sonra giriş yapmak isteyen bir Türk vatandaşı Düsseldorf Havalimanı’nda tutuklandı. Tutuklanan Türk vatandaşı, kalan üç yılını tamamlaması için cezaevine gönderildi.







Düsseldorf Havalimanndaki federal polisin yaptığı açıklamaya göre, Türk vatandaşı olan kişinin 90’lı yılların başında uyuşturucu ticareti nedeniyle 9 yıl hapis cezası aldığı ve cezasının üçte ikisini çektikten sonra 1998 yılında sınır dışı edildiği ifade edildi.





Hakim tarafından 20 yıl boyunca Almanya’ya giriş yasağı konulan şahıs, sürenin dolduğunu düşünüp Salı günü ülkeye giriş yapmaya çalıştığı ve havaalanı polisini kayıtlara baktığında giriş yasağının 19 Ekim’de dolduğunu belirleyip, Fransa’da yaşayan Türk vatandaşını kalan üç yılını tamamlaması için cezaevine gönderdi.





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