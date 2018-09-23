Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin yükselişi devam ediyor /23 Eylül 2018 08:51

Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin yükselişi devam ediyor

Radikal sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) her geçen gün gücünü artırıyor. Nitekim açıklanan bir kamuoyu yoklamasında AfD’nin aldığı oy oranı ülke gündemine bomba gibi düştü.

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"Bu pazar günü Almanya’da federal meclis seçimi olsa, hangi partiye oy verirdiniz?" sorusunu cevaplayanların yüzde 18’i AfD’ye oy vereceklerini açıkladı. Ankette Alman Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) yüzde 17 oranında oy çıkınca sığınmacı ve İslam karşıtı partinin ülkede ikinci parti konumuna yükseldiği görüldü.

Son kamuoyu yoklaması sonuçları Birlik Partileri'nin oy kaybederek yüzde 28'e gerilediğini gösterdi. Anketten Yeşiller Partisi'ne yüzde 15, Hür Demokrat Parti'ye (FDP) yüzde 9, Sol Parti'ye ise yüzde 10 oranında oy çıktı. CDU/CSU ile SPD'nin oluşturduğu 'Büyük Koalisyon' hükümetinin oy oranı ise yüzde 45'e gerilemiş oldu.

AfD‘nin Sosyal Demokratları sollayıp ikinci parti olması Berlin’de siyasi uzmanlar tarafından Alman siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanımlanıyor. Euro para biriminin kaldırılmasını ve tekrar Alman markına geri dönülmesini isteyen küçük bir protesto partisinin içinden çıkan AfD, ülkeye 2015 yılında 1 milyonun üzerinde mülteci gelmesinden sonra oy oranını her gün yükseltti.

2017’deki son genel seçimde yüzde 12,6 oy alarak büyük sürpriz yapan ve 92 milletvekili çıkaran AfD, geride kalan aylarda yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde birinci parti konumuna geçti.


Doğu eyaletlerinde AfD’nin oy oranı yüzde 25’ken, Başbakan Angela Merkel’in liderliğini yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin oy oranı yüzde 24. Sol Parti’nin yüzde 17, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 14 seviyelerinde.

Çoğu siyasetçi AfD’nin kendiliğinden yok olacağını sanıyordu. Ancak beş yılda sıfırdan ülkenin ikinci siyasi gücü haline gelen AfD kalıcı bir parti haline dönüştü.

Aşırı sağcılardan sonra, İslam, göç ve kürtaj gibi konulara mesafeli ve kuşkuyla yaklaşan muhafazakâr seçmenin de Almanya için Alternatif Partisi’ne yöneldiği gözlemleniyor.

Siyaset bilimcileri, AfD'nin oy oranını artırmasının sonucunda, özellikle Hristiyan Sosyal Birlik Birlik (CSU) başta olmak üzere diğer partilerin de sağcıların oyunu kazanmak için sığınmacılar ve uyum politikaları konularında söylem ve politikalarını sertleştirdiğini ve ülkedeki Türkler gibi göçmen grupların giderek dışlandığını belirtiyor.

Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu da, gidişatın "göç ülkesi Almanya için hiç de iyi olmadığı" görüşünde.
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