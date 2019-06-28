Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 'Alman kültürünü benimseme' şartlı yeni vatandaşlık yasası kabul edildi /28 Haziran 2019 10:22

Almanya'da 'Alman kültürünü benimseme' şartlı yeni vatandaşlık yasası kabul edildi

Almanya’da yeni vatandaşlık yasa tasarısı Federal Mecliste (Bundestag) yapılan oylamayla kabul edildi.

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İktidar ortakları Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye muhalefet hayır oyu kullandı.

Düzenlemeye göre herhangi bir terör örgütüne üye olanlar veya Almanya dışında herhangi bir terör örgütü için mücadele edenler başka bir vatandaşlıkları daha bulunması halinde vatandaşlıktan çıkarılacak. Çok eşli olanlara ve  Alman yaşam kültürünü benimsemeyenlere de vatandaşlık verilmeyecek.

Meclise sunulan değişiklik maddesi ile vatandaşlık yasası terörle mücadele, çok eşlilik ve kimlik hilelerine karşı revize ediliyor.

Alman vatandaşına geçerken yanlış beyan ve belge veren kişilerde 5 yıl olan geriye dönük işlem yapma süresi ise 10 yıla çıkarılıyor. 

Ancak yasa tasarısına eklenen ''Alman yaşam kültürünü benimsemiş olma” ibaresi eleştiri konusu oldu.

Yasa tasarısı aleyhine söz alan Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke hükümetin bu ibarenin arkasında  ''öncü kültür ilkesini dayatmak'' isteğinin olduğunu savunarak bu ibareyle yasa tasarısının hukuki temellerden yoksun olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yeşiller Partisinden Filiz Polat ise yeni yasanın Almanya'nın göç politikasına zarar verdiğini belirterek yasayla Almanya'nın bu konuda 80'li yıllara geri döneceği eleştirisinde bulundu.

Vatandaşlıkla ilgili yasal düzenleme için Alman vatandaşlığına geçişlerde ilgili memura keyfi davranma imkanı getirebileceği eleştirisi de yapılıyor.

Yasa tasarısının uygulamaya geçirilebilmesi için Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde de (Bundesrat) onaylanması gerekiyor.

 
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