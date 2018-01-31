Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 500 bin işçi greve gidiyor /31 Ocak 2018 19:55

Almanya'da 500 bin işçi greve gidiyor

Almanya'da 500 bin metal işçisi toplu sözleşme görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine uyarı grevine gidiyor.

SHABER3.COM

22 Ocak'da çıkmaza giren toplu sözleşme görüşmeleri üzerine Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyalatlerinde başlayan metal iş kolundaki uyarı grevleri, ülkenin geneline yayılıyor.

Neues Deutschland gazetesinin aktardığına göre, yaklaşık 4 milyon emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde IG Metall sendikası, yüzde 6 oranında ücret artışı ile haftalık çalışma süresinin 28 saat olarak azaltılmasını talep ediyor.

Uyarı grevinin Baden Württemberg, Kuzey Ren Vestfalya ve Bremen'e yayılarak devam ettiği bildirildi.

IG Metall'in 24 saatlik uyarı grevi çağrısı üzerine iş bırakan işçiler, şayet talepleri karşılanmaz ise, Cuma günü ülke çapında 275 iş yerinde uyarı grevine devam edecekler.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da 500 bin işçi greve gidiyor Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:42:35