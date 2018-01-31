Almanya'da 500 bin işçi greve gidiyor

22 Ocak'da çıkmaza giren toplu sözleşme görüşmeleri üzerine Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyalatlerinde başlayan metal iş kolundaki uyarı grevleri, ülkenin geneline yayılıyor.





Neues Deutschland gazetesinin aktardığına göre, yaklaşık 4 milyon emekçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde IG Metall sendikası, yüzde 6 oranında ücret artışı ile haftalık çalışma süresinin 28 saat olarak azaltılmasını talep ediyor.





Uyarı grevinin Baden Württemberg, Kuzey Ren Vestfalya ve Bremen'e yayılarak devam ettiği bildirildi.





IG Metall'in 24 saatlik uyarı grevi çağrısı üzerine iş bırakan işçiler, şayet talepleri karşılanmaz ise, Cuma günü ülke çapında 275 iş yerinde uyarı grevine devam edecekler.