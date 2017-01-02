Almanya'da 2015'te rekor istihdam sağlandı

Almanya'da geçen yıl çalışan kişilerin sayısı yeni bir rekora ulaştı.





Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada 2016'da ortalama 43 milyon 400 bin kişinin istihdam edildiğini açıkladı. Çalışanların sayısı iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.





