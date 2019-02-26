Almanya'da 11 yıl hapsin ardından Türkiye'ye gönderilen örgüt üyesi serbest kaldı

Avukatı yaptığı açıklamada, müvekkilinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin alınmasının ardından cezasını Almanya’da tamamlamış olması nedeniyle serbest bırakıldığını açıkladı.





Almanya Adem Yılmaz’ı Şubat ayının başında terör suçundan hapiste tutarken beklenmedik şekilde Türkiye’ye iade etmişti. Bu durum ABD’nin tepkisini çekmişti. ABD Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, “Çok tehlikeli bir teröristin ısrarla istememize rağmen ABD’ye teslim edilmemesi ve Almanya tarafından Türkiye’ye gönderilmesi derin hayal kırıklığı yaşattı” açıklamasını yapmıştı.





‘ABD VATANDAŞLARINI ÖLDÜRDÜ’





Yılmaz’ın çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ve bu yüzden ABD’de de yargılanması gerektiğini belirten Büyükelçi Grenell, “Almanya’nın tavrı, suçluların iadesini öngören anlaşmalara ve uluslararası kurallara ters düşen bir tutumdur” diye konuşmuştu. Büyükelçilik kaynakları, Alman tarafının Yılmaz’ın Türkiye’ye gönderilmesinin en erken önümüzdeki mart ayında mümkün olabileceğini söylediklerini aktararak, sınırdışı kararının kendileri için sürpriz olduğunu belirtmişti.





Bloomberg sitesine konuşan Amerikalı bir yetkili ise Almanya’yı, ‘Türkiye uçağına bindirerek Yılmaz’ın adaletten kaçmasına izin vermekle’ suçlamıştı. Amerikalı yetkililer, Adem Yılmaz’ın El Kaide terör örgütüyle bağlantısı olduğunu ve 2006 yılında Afganistan’da en az üç kez ABD üslerine yönelik terör saldırılarına katıldığını iddia ediyor. Berlin, Amerika’nın Yılmaz’ın kendilerine teslim edilmesi isteğini, bir kişinin aynı suçtan iki kez yargılanmasını yasaklayan Alman yasaları çerçevesinde reddetmişti.





Adem Yılmaz 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı





Adem Yılmaz, terör hücresinin diğer üyeleri ile birlikte, 2007 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Sauerland bölgesindeki bir evde yaklaşık 400 kilogramlık patlayıcı üretmeye yetecek kimyasal madde ile yakalanmıştı. Sauerland Grubu, Almanya’daki Amerikan üslerindeki süpermarketler, Amerikalıların gittikleri gece kulüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edilmişti. Adem Yılmaz, yargılandığı Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından “İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak”, “bombalı saldırı planlamak” ve “insanların ölümünü göze alan saldırılar planlamaktan” suçlu bulmuştu. Yılmaz, 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.