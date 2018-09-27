Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 10 bin kişi Erdoğan'ı protestoya hazırlanıyor /27 Eylül 2018 11:15

Almanya'da 10 bin kişi Erdoğan'ı protestoya hazırlanıyor

Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretine yönelik protestolar devam ediyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Berlin'de düzenlenecek protestoya yaklaşık 10 bin kişi katılacak.

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Die Welt gazetesi, Berlin'deki protestonun Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir araya geleceği cuma günü düzenleneceğini yazdı.

Gazete, "Alman güvenlik güçleri, Erdoğan'ın Berlin ve Köln'e yapacağı ziyarete hazırlanıyor. Polisin verilerine göre cuma ve perşembe günü ziyaretle ilgili 10 miting için izin alındı. Sadece cuma günkü 'Erdoğan'ı burada görmekten memnun değiliz' temalı mitinge yaklaşık 10 bin kişinin katılması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.
 
'BİN POLİS GÖREV YAPACAK'

BR24, konuyla ilgili haberinde "Erdoğan'ın ziyaretine karşı protestolar: Bin polis görev yapacak" başlığını kullandı.

Berlin ve Köln'de gösteriler düzenleneceğini yazan BR24, polisin herhangi bir çatışma yaşanmasını beklemediği bilgisini aktardı.

'BAZILARI YAKINLAŞMAYA İNANIRKEN DİĞERLERİ PROTESTO EDİYOR'

RP Online, bazılarının Türkiye ve Almanya'nın yakınlaştığına inanırken diğerlerinin, Erdoğan'ın ziyaretini protesto ettiğine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı'nı Almanya'da 'onay', 'eleştiri' ve 'direniş' beklediğini vurguladı.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ 27-29 EYLÜL TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyecek. Askeri törenle karşılanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile iki kez görüşmesi planlanıyor.
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