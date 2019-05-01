Almanya'da 1 Mayıs meydanlarında Türkiye'deki mağduriyet anlatıldı





Binlerce üyesi hukuksuz gerekçeler ile bir gecede terörist ilan edilen sendikalarımızın yöneticilerin iş yerleri ve evlerinde aramalar yapıldı. Sendika mallarına el konuldu. Binlerce İşçi ve memur emekçi işsiz bırakıldı. İşsiz bırakılma bir yana hukuksuz bir şekilde bir daha iş bulamamaları için her türlü çalışmalar yapıldı. Bir çok emekçi memur, işci, gazeteci sırf düşüncelerinden dolayı terörist ilan edildiler









OHAL bahanesi ile çıkartılan KHK’lar ile bu emekçilerin üye oldukları sendikalar da kapatıldı









Almanya'nın Kassel şehrinde 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı etkinliklerinde Türkiye'de ki işçi ve emekçilerin yaşamış oldukları mağduriyetleri anlatan sergi yapıldı













Şehir Meydanında Alman sendikaların yaptığı etkinliklere katılanlar Türkiye'deki emek katliamından haberdar oldular













Türkiye'de tutuklu gazetecilerin resimlerinin yer aldığı sergide karikatürlerle emekçilerin mağduriyetleri anlatıldı



























