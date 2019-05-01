Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da 1 Mayıs meydanlarında Türkiye'deki mağduriyet anlatıldı /01 Mayıs 2019 14:54

Almanya'da 1 Mayıs meydanlarında Türkiye'deki mağduriyet anlatıldı

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı vesilesiyle Kassel şehir merkezinde düzenlenen etkinliklerde Türkiye'deki Emekçilerin yaşadığı hukuk katliamı ve mağduriyetler anlatıldı .

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Binlerce üyesi hukuksuz gerekçeler ile bir gecede terörist ilan edilen sendikalarımızın yöneticilerin iş yerleri ve evlerinde aramalar yapıldı. Sendika mallarına el konuldu. Binlerce İşçi ve memur emekçi işsiz bırakıldı. İşsiz bırakılma bir yana hukuksuz bir şekilde bir daha iş bulamamaları için her türlü çalışmalar yapıldı. Bir çok emekçi memur, işci, gazeteci sırf düşüncelerinden dolayı terörist ilan edildiler 


OHAL bahanesi ile çıkartılan KHK’lar ile  bu emekçilerin üye oldukları sendikalar da kapatıldı 


Almanya'nın Kassel şehrinde 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı etkinliklerinde  Türkiye'de ki işçi ve emekçilerin yaşamış oldukları mağduriyetleri anlatan sergi yapıldı



Şehir Meydanında Alman sendikaların yaptığı etkinliklere katılanlar Türkiye'deki emek katliamından haberdar oldular 



Türkiye'de tutuklu gazetecilerin resimlerinin yer aldığı sergide karikatürlerle emekçilerin mağduriyetleri anlatıldı 







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