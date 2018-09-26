Almanya yine Erdoğan'a salon konuşması izni vermedi

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Erdoğan'ın 27 Eylül-29 Eylül tarihleri arasındaki Almanya programı, Alman hükümetinin Türkiye'nin bazı isteklerine karşı çıkması nedeniyle üçüncü kez değişti. Erdoğan, Almanya'daki Türklerle salon toplantısına izin çıkmayınca, Türk iş adamları ile toplum temsilcileri ile Adlon Oteli'nde bir araya gelecek.







ÜÇ SALON İÇİN DE RET GELDİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Tempodrom veya Dortmund'daki Wetfalen Salonu'nda Türklerle buluşması yönündeki talebi, hatta Köln'de AKP'nin Avrupa örgütünce tutulan bir salona Alman hükümetinden onay çıkmadı. Bu durum Ankara'ya, "Alman hükümeti bu talebe mesafeli ve şüpheli yaklaşmaktadır" şeklinde diplomatik bir dille bildirildi. Bunun üzerine peş peşe program değişiklikleri oldu. İlk program 20 Eylül'de hazırlanmıştı ama ayrıntıları net değildi. Daha sonra 22 Eylül'de yeni bir program açıklandı. Burada ufak değişiklikler vardı ve yine Türk vatandaşlarıyla buluşma yoktu.





AKŞAM GELECEKTİ, ERKENE ALINDI





Son program ise bugün (25 Eylül) geç saatlerde açıklandı ve daha önce 27 Eylül günü akşam Berlin'e geleceği açıklanan Erdoğan'ın, bu kez saat 12.30'da Berlin-Tegel Havaalanı'na ineceği duyuruldu.





Erdoğan burada askeri törenle karşılanacak ve ardından, zenginlerin ve ünlülerin oteli Adlon'a geçecek. Burada, Türk işadamları, toplum temsilcileri ve özel davetlilerle görüşmeler yapılacak. Bu toplantının saati son ana kadar bilinmiyordu. Bu nedenle bir çok Türk, Adlon Oteli'nde 27 Eylül Perşembe akşamı için yer ayırttı.





OTEL FİYATLARI 4'E KATLANDI





27 Eylül gününe AKP'nin Avrupa örgütünün de ilgisi çok büyük oldu ve otel fiyatları 4 katına çıktı. Hatta 27 Eylül akşamı, Berlin şehir merkezine 10 kilometre mesafedeki, üç yıldızlı otellerin gecelik fiyatları 200 Euro'ya yaklaştı. Berlin'de şu anda bile 26 ve 28 Eylül günleri için otellerde yer bulmak mümkün ama 27 Eylül akşamı bütün oteller dolu görünüyor.





Son programa ayrıca ilk programda olmayan, Savaş ve Şiddet Kurbanları Anıtı'na çelenk koyma da eklendi. 28 Eylül günü Almanya Başbakanı Merkel ile öğle yemeğinde buluşacak olan Erdoğan, saat 13.15 sıralarında Merkel'le birlikte Berlin'deki bu anıta çelenk koyacak.







ALMANYA 215 MİLYONU VERİYOR





Erdoğan'ın ziyareti öncesi Almanya'dan bir jest de geldi. Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de bakılması ve Avrupa'yla yapılan göçmenliği önleme anlaşmasının gereği olan 215.8 milyon Euro'luk dilim Alman hükümeti tarafından Türkiye'ye ödenecek.





Anlaşma gereğince Türkiye'ye AB'den 3 milyar Euro verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu para da, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki bakımı ve çeşitli ihtiyaçları için kullanılmak üzere ayrılmıştı.