Almanya yeniden BM Güvenlik Konseyi'nde

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın geçen yılın Haziran ayında New York'a yaptığı ziyaret oldukça başarılı geçti. Maas, uzun zamandır ülkesinin Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli organı olan Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) geçici üyelik statüsüne sahip olabilmesi için çabalıyordu. Yapılan oylamada 193 ülkeden 184'ü Almanya'nın Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile birlikte görev yapan on geçici üye arasında yer alması yönünde oy kullandı. Almanya'nın bu görevi 1 Ocak'ta başladı.





Gündem: Güçlü bir Avrupa





Almanya bu görevi yürüteceği gelecek iki yıl için oldukça fazla plan yaptı. Sosyal Demokrat Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki yıllık süre boyunca ABD Başkanı Trump'ın "Önce Amerika” politikası ile tehlikeye giren BM Genel Kurulu'ndaki çok ulusluluğun güçlendirilmesi yönünde girişimlerde bulunmayı hedefliyor. "Birleşmiş Milletler çok uluslu bir sistemin odağında yer alıyor” diyen Maas sözlerini, "Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki daha fazla uluslararası düzene, karşılıklı itimada ve ortak kurallarımıza güven duymaya ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler, üyelerinin güçlü, adil ve etkili olduğu kadar güçlü, adil ve etkilidir” şeklinde sürdürüyor.





Almanya ayrıca Birleşmiş Milletler'in güçlendirilmesi ve Avrupa'nın da Güvenlik Konseyi içerisinde daha güçlü bir role kavuşması için çaba göstermeyi amaçlıyor. Almanya'nın gelecek iki yıldaki önemli hedefleri arasında, Avrupa'nın BMGK'de daimi üyeliğe kavuşması da yer alıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından sonra AB'yi Güvenlik Kurulu'nda temsil eden tek Avrupa ülkesi Fransa olacak.





