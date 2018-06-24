Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Wuppertal'de binada patlama: 25 yaralı /24 Haziran 2018 13:21

Almanya Wuppertal'de binada patlama: 25 yaralı

Almanya'nın Wuppertal şehrinde meydana gelen patlama sebebiyle 25 kişinin yaralandığı, bir binanın ise çöktüğü belirtildi.

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Almanya'da, patlama sonucunda bir binanın çökmesi nedeniyle 25 kişinin yaralandı. 

Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın sebebi araştırılıyor
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