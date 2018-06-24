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Almanya Wuppertal'de binada patlama: 25 yaralı
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Almanya Wuppertal'de binada patlama: 25 yaralı
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24 Haziran 2018 13:21
Almanya Wuppertal'de binada patlama: 25 yaralı
Almanya'nın Wuppertal şehrinde meydana gelen patlama sebebiyle 25 kişinin yaralandığı, bir binanın ise çöktüğü belirtildi.
SHABER3.COM
Almanya'da, patlama sonucunda bir binanın çökmesi nedeniyle 25 kişinin yaralandı.
Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın sebebi araştırılıyor
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