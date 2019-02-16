Almanya ve Fransa'dan gizli silah anlaşması

Haftalık Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya ve Fransa birlikte geliştirdikleri savunma sanayi ürünlerinin ihracatında uygulanacak kurallar konusunda gizli bir anlaşma sağladı. Haberde Ocak ayının ortasında kararlaştırıldığı belirtilen gizli anlaşma uyarınca tarafların söz konusu ekipmanların "üçüncü ülkelere transferine ya da ihracatına engel olmayacağı" ifadesi yer aldı. Buna göre iki ülkenin ancak "doğrudan çıkarlarına ya da ulusal güvenliğine karşı bir tehdit oluştuğu takdirde" çekincelerini dile getireme imkanları bulunuyor.





Habere göre söz konusu anlaşma özellikle Fransa ve Almanya'nın planlanan tank ve savaş uçağı projelerini hedef alıyor. Bu nedenle İngilizce kaleme alınan ve iki sayfa uzunluğundaki anlaşma, Ocak ayı sonunda iki ülke arasında imzalanan Aachen Anlaşması'na ek bir anlaşma olarak tanzim edildi.





Anlaşma ayrıca NATO üyesi olmayan ülkelere silah ihracatına ilişkin düzenlemeler de getiriyor. Böyle bir durumda diğer ülkeyi derhal haberdar etme yükümlülüğü getiren anlaşma, uyuşmazlık çıkması durumunda ise iki ay içerisinde "alternatiflerin bulunması ve fikir teatisi için iki ülke arasında üst düzey görüşmeler yapılmasını" öngörüyor. Ayrıca ihracat taleplerini konusunda "sabit bir kurulun" danışmanlık rolü üstlenmesi planlanıyor.





Haberde, Federal Basın Bürosu ve Federal Maliye Bakanlığı'ndan haberin hazırlandığı Cuma gününe kadar konuya ilişkin açıklama yapmadığı belirtildi.





Almanya ve Fransa arasında savunma sanayi ihracatı konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını dondurma kararı almasına karşılık, Fransa Riyad'a silah ihraç etmeyi sürdürüyor.