Almanya Türklerin iltica başvurularının kaçta kaçını reddetti?

Almanya'ya bu yıl iltica başvurusunda bulunan 8 bin 457 Türk vatandaşından 5 bin 40'ının başvurusunun reddedildiği bildirildi. Altı binden fazla kişi hakkında da sınır dışı kararı alındı.





Alman Tagesspiegel gazetesinde yer alan habere göre Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının büyük bölümü reddedildi. Gazete bu yıl içinde 8 bin 457 başvurunun karara bağlandığını ve Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin 5 bin 40 başvuruyu "dayanaksız" olduğu gerekçesiyle reddettiğini yazdı. Her başvurunun ayrı incelenip karara bağlandığını bildiren kurum, ret nedenleriyle ilgili açıklama yapmadı.





Yabancılar Kayıt Merkezi'nden alınan bilgilere göre 31 Ağustos 2017 itibariyle 6 bin 784 Türk vatandaşı hakkında da sınır dışı edilme kararı alındı. Berlin ve Saksonya eyaletlerinin başvurusu reddedilen toplam 6 kişiyi sınır dışı ederek Türkiye'ye gönderdiği öğrenildi.





SEKİZ BİNDEN FAZLA BAŞVURU





Pro Asyl adlı mültecilere yardım örgütünden Günter Burkhardt iltica başvurularının değerlendirilmesinde "Türkiye'deki durumun yeterince dikkate alınmamış olabileceğini" söyledi. Örgüt başkanı Burkhardt, Tagesspiegelgazetesinde verdiği demeçte "Türkiye'deki durumun hızla kötüye gitmekte oluşunun dikkate alınması gerektiğini" söyledi.





Alman hükümetini Türkiye'deki insan haklarının durumunu dikkate almadığı gerekçesiyle eleştiren Burkhardt, "Hristiyan Demokrat Birlik seçim programında Türkiye'de hukuk devleti ilkelerinin geçerli olmadığından söz ediyorsa, bunun sonuçları olmalıdır” dedi.





Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin verilerine göre Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden sonra 8 bin 500 Türk vatandaşı sığınma hakkı kazanabilmek için Alman makamlarına başvuruda bulundu. Türkiye'de bu tarihten itibaren 150 bin kişi görevden uzaklaştırılmış, binlerce polis, asker, öğretmen, gazeteci ve hükümet karşıtı haklarında dava açılmaksızın hapsedilmişti.