Almanya Türkiye'yi kıskanmasın da ne yapsın!

Almanya’da işsizlik tarihi dipte





Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da işsizlik oranı Mayıs ayında rekor seviyeye geriledi.





Federal Çalışma Ofisi’nin verilerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı Mayıs ayında Nisan ayındaki yüzde 5,8’den 5,7’ye indi. Bu Doğu ve Batı Almanya’nın birleştikleri 1990 yılından





Ekonomistler Mayıs ayında işsizlik oranının yüzde 5,8 olmasını bekliyorlardı. Mayıs ayında işsiz sayısı 9 bin azalarak 2 milyon 536 bin oldu.





Ekonomistler ise 15 bin düşüş olacağını tahmin ediyorlardı. Federal Çalışma Ofisi Başkanı Detlef Scheele, “İyi ekonomik şartlar dikkate alındığında, istihdam piyasası iyi iş çıkarmaya devam ediyor. İşgücü için talep de çok yüksek seyretmeyi sürdürüyor” dedi.





Sözcü