Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Türkiye'yi kıskanmasın da ne yapsın! /31 Mayıs 2017 14:20

Almanya Türkiye'yi kıskanmasın da ne yapsın!

ABD'nin ekonomik toplarlanmayı oturtmaya çalıştığı, İngiltere'nin patinaj çektiği, Avrupa Birliği'nin büyüme sancıları içinde kıvrandığı, Türkiye'de işsizliğin son 7 yılın zirvesine çıktığı bir dönemde Almanya'da işsizlik tarihi dip seviyesini gördü.

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Almanya’da işsizlik tarihi dipte

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da işsizlik oranı Mayıs ayında rekor seviyeye geriledi.

Federal Çalışma Ofisi’nin verilerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı Mayıs ayında Nisan ayındaki yüzde 5,8’den 5,7’ye indi. Bu Doğu ve Batı Almanya’nın birleştikleri 1990 yılından

Ekonomistler Mayıs ayında işsizlik oranının yüzde 5,8 olmasını bekliyorlardı. Mayıs ayında işsiz sayısı 9 bin azalarak 2 milyon 536 bin oldu.

Ekonomistler ise 15 bin düşüş olacağını tahmin ediyorlardı. Federal Çalışma Ofisi Başkanı Detlef Scheele, “İyi ekonomik şartlar dikkate alındığında, istihdam piyasası iyi iş çıkarmaya devam ediyor.  İşgücü için talep de çok yüksek seyretmeyi sürdürüyor” dedi.

Sözcü
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