Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Türkiye'ye silah satışını üçe katladı /10 Ocak 2019 18:57

Almanya Türkiye'ye silah satışını üçe katladı

Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı Ocak-Ekim 2018 arasında 2017’nin tamamına oranla üç kat arttı. Aynı dönemde Suudi Arabistan’a yapılan silah satışı da 50 milyon euro arttı.

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Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı 2018'in ilk 10 ayı içinde 2017'nin tamamında yapılandan üç kat daha fazla. 2018’in sonunda silah satışının durdurulduğu Suudi Arabistan'a Ocak-Ekim 2018 arasında yapılan silah ihracatında da artış kaydedildi. 

DW'de yer alan haberde Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'in Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre 2017'de Almanya'dan Türkiye’ye yapılan silah satışı 62,3 milyon euro değerindeyken, 2018'de Ocak ile Ekim ayının sonu arasındaki süreçte Türkiye’ye satılan silahların 202,2 milyon euro ederinde olduğu belirtildi. Bu da Almanya'dan Türkiye’ye yapılan silah ihracatında bir sene içerisinde en az üç kat artış kaydedildiğini gösteriyor. Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıtta 2018’in ilk 10 ayında yapılan satışların "neredeyse hepsinin donanma ile ilgili mallar" olduğu belirtildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Ekim 2018'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi nedeniyle Alman hükümetinin sene sonunda Suudilere silah satışını durdurmasına rağmen Suudi Arabistan'a 2018'in ilk 10 ayında, 2017'nin tümünden daha fazla silah satışı yapıldı. ZDF'in haberine göre Ocak-Ekim 2018 arasında Almanya'dan Suudi Arabistan’a 160 milyon euro değerinde silah ihracatı yapılırken, bu değerin 2017 yılında yapılan ihracattan 50 milyon euro daha fazla olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili ZDF kanalına konuşan Sol Parti Grubu Başkan Vekili Sevim Dağdelen, Alman hükümetini eleştirerek, Suudi Arabistan’ın Yemen’de sürdürdüğü "cani savaş" ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip "Erdoğan’ın saldırgan dış politikası" nedeniyle Alman silah endüstrisinin "çok fazla kar elde etmeye devam edebildiğini" belirtti.

Suudi Arabistan’ın Yemen’de sürdürdüğü savaş ile Türkiye'nin YPG unsurlarına karşı Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirmeye hazırladığı operasyona atıfta bulunan Dağdelen, her iki ülkeye silah ihracatının azaltılması için Alman hükümetinin elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi
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