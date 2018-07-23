Almanya Türkiye'ye silah ihracatını neredeyse durdurdu

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oluşturduğu koalisyon hükümeti, resmen göreve başladığı 14 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında birkaç istisna dışında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın savunma sanayii ürünleri ihracatı taleplerine olumlu yanıt vermedi.





Ekonomi Bakanlığı'ndan Sol Parti’nin soru önergesine verilen yanıta göre, söz konusu dönemde NATO ortağı Türkiye'nin sadece 418 bin 279 euro değerindeki beş talebine onay verildi.





Yeni hükümetin kurulmasından önceki dönemi kapsayan 1 Ocak ile 13 Mart tarihleri arasında ise 34 talebe onay verilerek Türkiye’ye 9 milyon 700 bin euro değerinde ihracat yapıldığı bilgisi verildi.





Soru önergesine verilen yanıtta, 2017 yılında 138 talebi onaylanan Türkiye’ye 34 milyon 200 bin euro değerinde, 2016 yılında da 83 milyon 900 bin euro değerinde savunma sanayii ürünleri ihracatı yapıldığı belirtildi.





Almanya'nın, Suudi Arabistan’a yönelik savunma sanayi ihracatı da önceki yıllara oranla azaldı. Yeni federal hükümetin göreve başladığı 14 Mart'tan itibaren 30 Haziran'a kadar uzanan dönem içinde Suudi Arabistan’ın 28 bin 563 euro tutarında sadece bir talebine olumlu yanıt verildi. 2018 yılının ilk on haftasında ise Suudi Arabistan’a yapılan savunma sanayi ihracatının 161 milyon 800 bin euro olduğu belirtildi.





"Artık Türkiye'ye silah ihracatı tamamen durdurulmalı"





Sol Parti Dış Politika Temsilcisi Stefan Liebich, yeni federal hükümetin geçen yıllara kıyasla azalan savunma sanayi ihracatını yine de "skandal" sözleriyle değerlendirdi. Liebich, Türkiye'ye yapılan savunma sanayi ihracatının tamamen durdurulmasını talep etti.





"Türkiye'ye geride bırakılan yıllarda yapılan ihracatın her daim kınanması gereken bir durum" olduğunu vurgulayan Sol Partili vekil, "artık özellikle de Erdoğan'ın sınırsız güce sahip olduğu bir dönemde federal hükümetin Türkiye'ye savunma sanayi ürünleri satmayı sonlandırması gerektiğini" ifade etti.





NATO ortağı Türkiye ile Suudi Arabistan, Almanya’nın savunma ihracatında önemli bir yer tutuyor. Ancak Türkiye'nin Suriye’nin Afrin kentinde düzenlediği operasyon nedeniyle, Türkiye’ye yönelik silah ihracatı Almanya’da tartışmaya yol açmış, silah ihracatının durdurulması talep edilmişti. Aynı dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de Alman yapımı Leopard 2 tanklarını kullanması tartışmaları alevlendirmişti.





Almanya ekonomik tedbirleri kaldırdı





Türkiye ile Almanya ilişkileri son yıllarda önemli siyasi krizlerden geçti. Almanya, darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye yönelik ekonomik tedbirler alındığını açıklamıştı. Son dönem ilişkilerde normalleşme adımları atılırken, Almanya Pazar günü Türkiye'ye yönelik uyguladığı ekonomik tedbirleri kaldırdığını, seyahat uyarısını ise hafiflettiğini bildirdi.





Almanya'nın savunma sanayi ihracatında Suudi Arabistan'a yönelik daha fazla kısıtlaması bulunuyor. Suudi Arabistan bu nedenle geçen sonbahar aylarında Berlin'deki büyükelçisini geri çekmişti.





Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal demokratlar koalisyon görüşmelerinde Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'de düzenlenen operasyonlara katılan devletlere yönelik ihracatın durdurulması konusunda uzlaşma sağlamıştı.





Devletlerin isimleri ise belirtilmemişti. Ancak Merkel liderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten sonra Suudi Arabistan'a yönelik tek ihracat onayına ek bir de Ürdün'e 150 bin euro değerindeki tek ihracat talebine onay verdi. Yemen'deki operasyonlara katılan Mısır, Bahreyn, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Senegal'e ise savunma sanayine yönelik ihracat yapılmadı.





DW Türkçe