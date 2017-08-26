Samanyolu Haber /Gündem / Almanya: Türkiye'nin terörizm tanımına katılmıyoruz /26 Ağustos 2017 16:02

Almanya: Türkiye'nin terörizm tanımına katılmıyoruz

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim, güvenlik alanında işbirliğini olumsuz yönde etkiliyor. Almanya İçişleri Bakanı de Maiziére, Türkiye ile terörizmin tanımı konusunda farklı anlayışlara sahip olduklarını ifade etti.

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Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziére, "Türk güvenlik kurumlarıyla işbirliğinin geçen yıllara kıyasla açık bir şekilde daha kötü" olduğunu söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan de Maizére, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Almanya'nın Türkiye'nin terörizmin tanımına katılmadığını belirtti. Almanya'nın kendi terörizm tanımı doğrultusunda Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini vurgulayan de Maiziére, "Cihatçıların izlediği seyahat rotası konusunda Türkiye ile bilgi alışverişinde bulunmakla veya IŞİD'in yanından dönen birinin Türkiye üzerinden uçtuğu bilgisinin bize verilmesiyle ilgileniyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin de geçen yıl terör saldırılarından mağdur olduğunu hatırlatan Alman Bakan, "Bu konuda işbirliği yapıyoruz, bu da doğru olandır" dedi.
Farklı terörizm anlayışları

Bakan de Maizére Türkiye'nin "kendi terörizm tanımını dayatmasını kabul etmediklerini" vurgulayarak şunları söyledi: "Kürt bir muhalif bizim bakış açımıza göre genelleme yapılarak terörist sayılmaz, ama Türk bakış açısına göre sayılıyor. Bu çerçevede, 'teröre karşı mücadele' üst başlığı altında işbirliği yapılmıyor."

Türkiye ile Almanya arasında gerginlik oluşturan konuların başında Alman vatandaşlarının 'terör şüphesi' ile tutuklanması bulunuyor. Türk hükümeti ise Almanya'yı 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantısı olduğunu iddia ettiği kişileri korumakla suçluyor.

"Mülteci mutabakatı Türkiye'nin de çıkarına"

Öte yandan, Alman İçişleri Bakanı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan mülteci mutakabakatına ilişkin açıklamalarda da bulundu.

De Maiziére, Türkiye ile yaşanan gerginlik nedeniyle mülteci mutabakatının feshedileceğine inanmadığını ifade etti. "Türkiye'nin de AB ile yaptığı bu anlaşmaya ilişkin çıkarları bulunuyor. Bu mutabakat geçerli ve tüm tarafların buna uymayı sürdüreceğine dair hiçbir kuşkum yok" diyen de Maiziére, ancak bunun "şantajlara boyun eğecekleri" anlamına gelmeyeceğini işaret etti.
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