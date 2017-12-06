Almanya Türk imamlarla ilgili soruşturmayı kapattı

Soruşturma, imamların camilere gelenler hakkında Ankara’ya bilgi notları gönderdiği iddiaları üzerine başlatılmıştı. Ancak yeterli veriye ulaşılamadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.







Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "yapılan soruşturma sonunda dosyaların kapatılmasına karar verildiği" belirtilerek, haklarında inceleme yapılan toplam 19 imamla ilgili adli işlemin durdurulduğu duyuruldu.





Beş imam hakkında “suçlamaların nicelik yetersizliği”, yedi imam hakkında ise “delil bulunamadığı için” soruşturmanın kapatıldığını açıklayan Başsavcılık, diğer yedi imamın ise Almanya’yı terk ettiklerini, bu yüzden haklarında bilgi toplamanın mümkün olmadığını bildirdi.





Soruşturma “yabancı bir ülke adına casusluk yapmak” suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası’nın 99. maddesi uyarınca yürütülüyordu.





Geçen kış aylarında Alman medyasında yer alan haberlerde, Türk istihbarat birimlerinin Almanya’da Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantısı olduğu iddia edilen Türkler’i takip ettiği öne sürülmüş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı çalışan bazı imamların Ankara'ya istihbarat bilgileri gönderdiği iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Alman Federal Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, "Alman topraklarında casusluk faaliyetlerinde bulunmak suçtur ve buna göz yumulmaz" şeklinde bir açıklama yaparak, olaya karışan imamların ikamet etme izninin iptal edileceğini ve haklarında cezai soruşturma başlatılacağını söyledi. Konuyla ilgili haberlerde, “FETÖ’cü olarak tanımlanan ve isimlerinin Ankara’ya bildirildiği iddia edilen kişilerin, Alman makamları tarafından Türkiye’ye gitmemeleri konusunda uyarıldığı da” öne sürülmüştü.





DİTİB suçlamaları kabul etmişti





O dönemde bir açıklama yapan DİTİB, suçlamaları doğrulayarak bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.





DİTİB'e yönelik suçlamalara Alman siyasetçilerden tepki gelirken, bazı eyaletler DİTİB'in de aralarında bulunduğu Müslüman kuruluşlarla ortak çalışmaları durdurma ya da askıya alma kararı aldı.





İddialar Türkiye-Almanya ilişkilerine yansıdı





Yaşanan gerilim Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere de olumsuz yansıdı. Konuyla ilgili iddialar Başbakan Angela Merkel’in 2 Şubat 2017’de Ankara’ya yaptığı ziyaretinin hemen öncesinde basına yansırken, Merkel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşmasında imamların durumunu da gündeme getirdiği ve “İmamların faaliyetleri hakkında Türkiye’den sağlıklı ve tatmin edici bir açıklama bekliyoruz” dediği öğrenildi. Merkel’in ziyaretinden kısa bir süre sonra Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu imamların bazılarının görevlerine son verildiğini, bazıların ise Türkiye’ye geri çağrıldığını duyurdu.