Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Türk imamlarla ilgili soruşturmayı kapattı /06 Aralık 2017 17:49

Almanya Türk imamlarla ilgili soruşturmayı kapattı

Almanya’da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamlarla ilgili soruşturma dosyası kapatıldı.

Almanya Türk imamlarla ilgili soruşturmayı kapattı

Soruşturma, imamların camilere gelenler hakkında Ankara’ya bilgi notları gönderdiği iddiaları üzerine başlatılmıştı. Ancak yeterli veriye ulaşılamadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "yapılan soruşturma sonunda dosyaların kapatılmasına karar verildiği" belirtilerek, haklarında inceleme yapılan toplam 19 imamla ilgili adli işlemin durdurulduğu duyuruldu.

Beş imam hakkında “suçlamaların nicelik yetersizliği”, yedi imam hakkında ise “delil bulunamadığı için” soruşturmanın kapatıldığını açıklayan Başsavcılık, diğer yedi imamın ise Almanya’yı terk ettiklerini, bu yüzden haklarında bilgi toplamanın mümkün olmadığını bildirdi.

Soruşturma “yabancı bir ülke adına casusluk yapmak” suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası’nın 99. maddesi uyarınca yürütülüyordu.

Geçen kış aylarında Alman medyasında yer alan haberlerde, Türk istihbarat birimlerinin Almanya’da Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantısı olduğu iddia edilen Türkler’i takip ettiği öne sürülmüş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı çalışan bazı imamların Ankara'ya istihbarat bilgileri gönderdiği iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Alman Federal Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, "Alman topraklarında casusluk faaliyetlerinde bulunmak suçtur ve buna göz yumulmaz" şeklinde bir açıklama yaparak, olaya karışan imamların ikamet etme izninin iptal edileceğini ve haklarında cezai soruşturma başlatılacağını söyledi. Konuyla ilgili haberlerde, “FETÖ’cü olarak tanımlanan ve isimlerinin Ankara’ya bildirildiği iddia edilen kişilerin, Alman makamları tarafından Türkiye’ye gitmemeleri konusunda uyarıldığı da” öne sürülmüştü.

DİTİB suçlamaları kabul etmişti

O dönemde bir açıklama yapan DİTİB, suçlamaları doğrulayarak bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.

DİTİB'e yönelik suçlamalara Alman siyasetçilerden tepki gelirken, bazı eyaletler DİTİB'in de aralarında bulunduğu Müslüman kuruluşlarla ortak çalışmaları durdurma ya da askıya alma kararı aldı.

İddialar Türkiye-Almanya ilişkilerine yansıdı

Yaşanan gerilim Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere de olumsuz yansıdı. Konuyla ilgili iddialar Başbakan Angela Merkel’in 2 Şubat 2017’de Ankara’ya yaptığı ziyaretinin hemen öncesinde basına yansırken, Merkel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşmasında imamların durumunu da gündeme getirdiği ve “İmamların faaliyetleri hakkında Türkiye’den sağlıklı ve tatmin edici bir açıklama bekliyoruz” dediği öğrenildi. Merkel’in ziyaretinden kısa bir süre sonra Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu imamların bazılarının görevlerine son verildiğini, bazıların ise Türkiye’ye geri çağrıldığını duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Türk imamlarla ilgili soruşturmayı kapattı Sonraki Haber >>

Polis doğumhane kapısında bekliyor

Polis doğumhane kapısında bekliyor

Türkiye cezaevlerindeki bebeklere uzaklardan destek

Türkiye cezaevlerindeki bebeklere uzaklardan destek

Zarrab'ın işbirliği anlaşması ortaya çıktı

Zarrab'ın işbirliği anlaşması ortaya çıktı

'Bir yargı her şey olabilir ama gülünç olamaz'

'Bir yargı her şey olabilir ama gülünç olamaz'

Aykan Erdemir'in Meclis'te euro saçtığı konuşma çok konuşulmuştu

Aykan Erdemir'in Meclis'te euro saçtığı konuşma çok konuşulmuştu

Böyle kritik dönemlerde neye dikkat etmeli?

Böyle kritik dönemlerde neye dikkat etmeli?

Cezaevinde hasta tutukluya işkence

Cezaevinde hasta tutukluya işkence

Zarrab'ın yakınları gözaltına alınıyor

Zarrab'ın yakınları gözaltına alınıyor

Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti

Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti

New York Times'a göre Sarraf'ın şu ana kadar söylediği en ilginç 5 şey

New York Times'a göre Sarraf'ın şu ana kadar söylediği en ilginç 5 şey
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:55:13