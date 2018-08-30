Almanya soykırıma uğrattığı Namibyalıların kemiklerini iade ediyor

Namibya hükümetinden bir heyetin, kurbanların kafataslarını Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan bir kilisede düzenlenen dini törenin ardından teslim aldığı belirtildi. Arasında 19 kafatası ve 5 iskeletin de yer aldığı 27 kemik Namibya hükümetine teslim edildi.



Kemikler, Almanya'ya 'Avrupalı beyazların ırksal üstünlüğünü kanıtlama' amaçlı bir araştırma sebebiyle gönderilmişti.





Namibya'da yaşayan onbinlerce Herero ve Nama, sömürgeciliğe karşı isyan ettiği için öldürülmüştü.





100 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Namibyalılara dönük katliamın 1904 yılında başladığı belirtilirken, kurbanların kesin sayısı bilinmiyor. Ancak 100 binden fazla kişinin soykırım sonucunda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Soykırım sonucunda Herero nüfusunun yüzde 75'inin, Nama nüfusunun ise yüzde 25'inin hayatını kaybettiği belirtiliyor.





?Almanya, yaşanan soykırımla ilgili hala resmi olarak özür dilemedi. Ancak 2016'da Almanya tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Namibya hükümetiyle özür konusunda temasların sürdüğünü, özrün biçimi konusunda uzlaşılma arayışında oldukları ifade edilmişti.





Almanya, Namibya'ya insani yardım amacıyla milyonlarca dolar yardımda bulunduklarını belirtirken, soykırım kurbanlarının aileleri bu yardımların 'özür' anlamına gelmediğini belirtiyor ve hükümetler arasında yapılan görüşmelere dahil edilmemelerine tepki gösteriyor.