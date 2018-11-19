Almanya sınırdışı işlemleri için yeni önlem paketi hazırladı

Almanya İçişleri Bakanlığı ülkeyi terk etmelerine karar verilen mülteci adaylarının daha kolay ve çabuk sınır dışı edilebilmeleri için ek önlemler hazırlandığını doğruladı.





Bild am Sonntag gazetesinin elde ettiği bilgilere dayanarak yayımladığı haber önce İçişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yalanlanmıştı. Gazeteden yapılan açıklamada ise dokümanların Federal ve Eyalet İçişleri Bakanlıkları iltica koordinasyon kurulu toplantısının ardından eyaletlere gönderilen yazıyı içerdiği belirtildi.





Kararlaştırılan önlemler arasında toplu barınma yerlerinde kalan adayların gece yarısı ile sabah 6 arasında heim'dan (yurt) ayrılırken ilgililere haber verme mecburiyeti de bulunuyor. Bu karara uymayanlar hakkında hapis cezası verilebilecek. Bild am Sonntag gazetesinin kaynak olarak kullandığı yazışmada bu önlemin iltica başvurusu reddedilenlerin izlerini kaybettirmelerini önlemek amacıyla alındığı belirtiliyor.





İçişleri Bakanlığı ayrıca adayların sınır dışı tebligatının ne zaman ellerine geçtiğini saptayabilmek için mektupların çip kartı ile alınabilmesini de öngörüyor. Sınır dışı edilecek kişilerin sağlık durumlarının seyahate elverişli olup olmadığını daha çabuk teşhis edebilmek için toplu barınma yerlerinde hekimlerin görevlendirilmesi de planlanıyor.





Uçaklarda "isimsiz” koltuklar





Bakanlık aynı zamanda havayolu şirketleriyle de mülteci kontenjanını genişletmeleri ve koltuk rezervasyonlarının isimsiz yapılması için anlaşmaya çalışacak. Bu düzenlemenin koltuğun, sınır dışı edilmeden önce ortadan kaybolanın yerine başka bir mülteci adayına verilebilmesi için düşünüldüğüne de bakanlıklar arası yazışmada yer verildiği öğrenildi.







Federal İçişleri Bakanlığı yeni düzenlemenin Dublin anlaşmasına uygun olduğunu duyurdu. Dublin anlaşması mülteci adaylarının işlemlerden sorumlu olan Avrupa Birliği ülkesine iade edilebilmesini öngörüyor.





Almanya İçişleri Bakanlığı'nın yeni düzenlemeye paralel olarak sınır dışı etmeyi kolaylaştırıcı bir yasa hazırlamakta olduğu açıklandı. Yakında açıklanması beklenen yasa taslağında Dublin kurallarından ayrı olarak, iltica başvurusu onaylanmayanların sınır dışı edilmesini hızlandırıcı önlemlerin yer alacağı öğrenildi.





Polis Sendikasından eleştiri





Alman polis Sendikası (GdP) Federal İçişleri Bakanlığının sınır dışı işlemlerini hızlandırıcı önlemlerini yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Sendikanın başkan yardımcısı Jörg Radeck bir gazeteye yaptığı açıklamada "personel sayısının, ortadan kaybolanın yerine başka bir mülteci adayını aramaya yetmeyeceğini" söyledi.





DW Türkçe