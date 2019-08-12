Samanyolu Haber /Dünya / Almanya poşeti tamamen yasaklayacak /12 Ağustos 2019 07:59

Almanya poşeti tamamen yasaklayacak

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, ülke çapında plastik poşeti tamamen yasaklayacak bir yasa taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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ALMANYA Çevre Bakanı Svenja Schulze, “Plastik poşet yasağı için bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyoruz” dedi. Bild am Sonntag Gazetesi’ne konuşan ve bilinçli poşet kullanmama tavrının poşet kullanımını önemli ölçüde azalttığını söyleyen Bakan Schulze, “Bunu şimdi bir yasakla güvence altına almak istiyoruz” dedi. Bakan, taslağın yakın bir zamanda hazır olacağını belirtti.

KİŞİ BAŞINA 24 POŞET
2018 yılında Almanya’da alışveriş için işyerlerine 2 milyar adet poşet verildi. Nüfusa göre yılda kişi başına 24 poşet düşüyor. 2015 yılına kıyasla poşet kullanımı yüzde 64 oranında azaldı. Poşetler bir çok alışveriş merkezleri ve marketlerde ücretli.
Bavyera Başbakanı Markus Söder de haziran ayında Almanya çapında poşet kullanımının yasaklanması için bir girişim başlatacaklarını açıklamıştı.
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