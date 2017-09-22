Samanyolu Haber /Gündem / Almanya pazar günü sandık başına gidiyor... /22 Eylül 2017 18:29

Almanya pazar günü sandık başına gidiyor...

Almanya 24 Eylül'de federal meclis seçimi için sandık başına gidiyor. Yeni parlamentonun belirleneceği seçimde, Angela Merkel'in başbakanlığını 4. döneme taşıyıp taşıyamayacağı da görülecek.

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12 yıldır başbakanlık yapan Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisinin, Bavyeralı kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) ile en çok oyu alan parti olması bekleniyor.

Merkez sağdaki CDU/CSU'nun hükümeti kurmak için bu kez hangi partiyle koalisyona gideceği ise şimdilik belirsiz.

Seçimde sürprizler beklenmese de bazı ilkler olacak. Aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yüzde 5 barajını aşarak parlamentoya girmesi bekleniyor.

Uzmanlar AfD'nin kamuoyu yoklamalarının gösterdiğinden daha çok oy alabileceğine ve seçimden 3. parti olarak çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Türklerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği (AD-D) partisi de ilk kez genel seçimde yarışacak.

Seçim Türkiye-Almanya ve Avrupa Birliği ilişkileri ile AB'nin geleceği açısından önemli.

ALMANYA SEÇİMLERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

* Seçimler 24 Eylül Pazar günü yapılacak ve Alman hükümeti ile Almanya Federal Meclisi'ndeki (Bundestag) 598 vekil bu seçimler sonucunda belirlenecek

* Görevdeki Başbakan Angela Merkel seçimden zaferle çıkması durumunda üst üste dördüncü dönemine başlayacak. Merkel'in dördüncü dönemini de tamamlamayı başarırsa, Helmut Kohl ile birlikte en uzun süre hizmet eden Alman lider olacak. Merkel şu ana kadar 3 ABD Başkanı, 4 İngiltere Başbakanı ve 4 Fransa Başbakanı gördü.

* Alman seçmenler seçim günü iki oy kullanacak. Oylardan biri siyasi partiler için, diğeri ise yerel adaylar için olacak. Meclisin yarısı yerel adaylara verilen oylarla diğer yarısı ise siyasi partilere verilen oylarla belirlenecek.

* Son anketler Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar'ı (CDU) yüzde 35-40, Sosyal Demokrat Parti'yi (SDP) ise yüzde 20-25 seviyelerinde gösteriyor. Bu da CDU-SDP koalisyon hükümetinin devamı anlamına gelebilir.

* Almanya Federal Meclisi seçimlerinde farklı partilerden 90'ın üzerinde Türk vatandaşı yarışıyor.

* Almanya seçimlerinde 720 bin Türk kökenli Alman vatandaşı oy kullanabilecek.


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