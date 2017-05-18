Almanya o kozu oynadı

İncirlik krizinde Almanya’dan AWACS hamlesi geldi







Türkiye ile Almanya arasında süren İncirlik Üssü´nde görevli askerleri ziyaret krizinde Almanya´dan yeni bir hamle geldi.

ABD’de resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik krizi nedeniyle şayet Türkiye´den çekilme söz konusu olursa, bunun sadece İncirlik´te görevli askerleri kapsamayacağına dikkat çekti.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün yaptığı, “Almanya İncirlik’ten çıkmak isterse güle güle deriz” açıklamasının ardından konuşan Gabriel, Konya’da NATO misyonu kapsamında konuşlandırılan AWACS uçaklarını gündeme getirdi.

Daha önce Alman askerlerin ziyaretine izin verilmesi konusunda ABD’nin devreye girerek Türkiye’yi ikna etmesini isteyen Gabriel, Konya’daki erken uyarı uçakları AWACS’ların birbirleriyle ilintili olduğunu söylerken, “Bu entegre bir karar. Ben her iki konunun birbirinden ayrılmasının zor olduğunu düşünüyorum” dedi.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün Ankara-Berlin arasındaki krize NATO’nun dahil olmayacağını söylemiş ve iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gerektiğini vurgulamıştı. NATO kapsamında görev yapan erken uyarı uçağı AWACS´ların personelinin üçte biri Alman askerlerinden oluşuyor.

Alman yetkililer, İncirlik’te görevli askerlerin ziyaretine izin verilmemesi durumunda Tornado keşif uçakları ve 250 dolayındaki personelin başka bir yere kaydırılabileceğini açıklamış ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İncirlik´e alternatif olarak Ürdün’ü göstermişti. Alman kamu kanalı ZDF´ye konuşan Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, hafta sonunda Ürdün´e gideceğini ve Kral Abdullah ile konuyu görüşeceğini söyledi.