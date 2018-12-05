Almanya’nın en pahalı dairesi: 11 milyon 70 bin euro





OCAK 2017’de tamamlanan, dünyanın en modern ve en iyi ses düzenine sahip filarmoni binası olarak kabul edilen Elbphilharmonie binasında, 45 daire satışa çıkarılmıştı. Son derece lüks malzemelerin kullanıldığı bu dairelerden biri geçtiğimiz günlerde rekor fiyatla alıcı buldu. Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbe nehrinin üzerinde bir yarım adada yapılan binanın batı tarafında bulunan 287 metrekarelik daire, 11 milyon 70 bin euroya satıldı. Metrekaresi 38 bin 572 euroya denk gelen daireyi kimin aldığı ise açıklanmadı. Hamburg’da en pahalı dairelerin metre kare fiyatı geçen yıl yaklaşık 10 bin euro civarındaydı. Bu yıl ise ortalama bir dairenin metrekare fiyatı 5 ila 6 bin euro arasında satılıyor. 11 milyon 70 bin euroya satılan daire, bu rakamla Almanya’nın en pahalı dairesi oldu.