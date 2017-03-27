Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’nın en küçük eyaletinden Merkel'e moral /27 Mart 2017 08:33

Almanya’nın en küçük eyaletinden Merkel'e moral

Almanya’da bu yıl üç eyalet seçiminin yanı sıra sonbaharda genel seçimler de yapılacak. Bu nedenle 2017 için “Süper seçim yılı“ tabiri kullanılıyor. Seçim maratonuna, ülkenin en küçük eyaleti Saarland'a başladı. Seçimleri, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) kazandı.

Almanya’nın en küçük eyaletinden Merkel'e moral

Almanya'nın Saarland Eyalet Meclisi için yapılan seçimleri, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) kazandı.
Eyalet seçimi, Eylül ayındaki genel seçimler öncesi bir gösterge olması bakımından önemli.

CDU, Batı eyaletlerinde Saarland'daki seçimde ilk sonuçlara göre oyların yüzde 40.7'sini aldı.

Eyalette 2012'de yapılan son seçimde CDU'nun oy oranı yaklaşık yüzde 35'ti.

Sosyal Demokratlar (SPD) ise oyların yaklaşık yüzde 30'unu alarak ikinci parti oldu.

Bu sonuçlarla eyaleti 2012'den bu yana olduğu gibi, CDU-SPD koalisyonun yönetmeye devam etmesi bekleniyor.

Saarland yaklaşık 1 milyon kişilik bir eyalet olsa da, 24 Eylül'deki genel seçimleri öncesi seçmen eğilimini görmek açısından önemli kabul ediliyor.
Angela Merkel seçimlerden en güçlü parti olarak çıkıp başbakanlığını 4. döneme tşaımak istiyor.

Sosyal Demokratlara olan kamuoyu desteği ise, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un Ocak ayında yeni parti lideri seçilmesiyle, son dönemde yükselişte.

Almanya ulusal televizyonu için 24 Mart'ta yapılan bir kamuoyu yoklaması, CDU ve SPD'nin oy oranlarının ülke genelinde başabaş olduğunu gösteriyor.

Ancak ankete göre gelecek hükümetin başında Schulz'u görmek isteyen seçmen sayısı daha fazla.

SPD-Yeşiller koalisyonu tahminleri vardı

Saarland eyaletindeki seçimde en çok oyu Merkel'in partisi almış olsa da, seçim öncesi yapılan tahminlerde seçimden SPD-Yeşiller koalisyonu çıkabileceği ihtimali değerlendiriliyordu.

Ancak Yeşiller yüzde 5 barajının altında kaldı ve eyalet meclisine giremedi.

İslam ve göçmen karşıtı, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise eyaletteki oyların yüzde 6.2'sini aldı.

CDU, 1998'den bu yana Saarland yönetiminde yer alıyor.

Eylül'deki genel seçimlerden önce Schleswig-Holstein ve Kuzey Ren- Westphalia eyaletlerinde de seçimler yapılacak.


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