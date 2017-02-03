Samanyolu Haber /Gündem / Almanya NATO subaylarını geri göndermeyecek /03 Şubat 2017 12:59

Almanya NATO subaylarını geri göndermeyecek

Darbe girişimi sonrasında Almanya’ya sığınma başvurusu yapan Türk subayları, Ankara ile Berlin arasında tartışmaya sebep oldu. Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere, Ankara’nın subayların iade edilmesi çağrısını reddetti. Alman makamlarının konu hakkındaki ortak noktası ise hukuk

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Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Ankara'nın sığınma isteyen Türk subaylarının başvurularının değerlendirilmemesi yönündeki talebini reddetti. Passauer Neuen Presse gazetesine açıklama yapan Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Bakan de Maiziere, "Türkiye'ye yönelik özel bir uygulama olmadığını” vurguladı. Bakan de Maiziere, "Federal Göç ve Uyum Dairesi kararlarını yasalar çerçevesinde tek başına veriyor. Bu kuşkusuz Türklerin yaptığı başvurular için de geçerli” dedi.

Hafta sonunda haftalık Der Spiegel dergisinde ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz adlı programda yer alan haberde, NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personelinin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında  Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Türkiye'den sığınma başvurularında artış

Ayrıca İçişleri Bakanı de Maiziere, iltica etmek isteyen Türklerin başvurularının kabul edilme oranın düşük olduğunu belirterek, 2016'da başvuruların yüzde 8'inin kabul edildiğini ifade etti. Ancak de Maiziere, geçen yıl Türkiye'den sığınma başvurularının arttığını da sözlerine ekledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth da hafta başında yaptığı açıklamada, 2015 yılında Türkiye’den Almanya’ya yapılan sığınma başvurularının sayısı bin 700 civarındayken iken bu sayının 2016’da 5 bin 700’i aştığını dile getirmişti.

Deutsche Welle
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