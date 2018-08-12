Samanyolu Haber /Dünya / Almanya mültecileri ilk giriş yaptıkları ülkelere göndermeye çalışıyor /12 Ağustos 2018 09:31

Almanya mültecileri ilk giriş yaptıkları ülkelere göndermeye çalışıyor

Almanya’ya gelen ve bundan sonra da gelmeyi hedefleyen mülteciler ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri. Konu geçen haziran ayında Angela Merkel başbakanlığındaki koalisyon hükümetini parçalanmanın eşiğine getirirken, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Merkel'in Avrupa Birliği ile göçmenler konusunda bir anlaşma sağlayamaması halinde istifa edeceğini açıklamıştı.

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Amerika'nınsesi.com'un haberine göre Almanya’nın sınırlarının kapatılmasına karşı çıkan Merkel, AB Zirvesi’nde Almanya'ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkelere hızlıca geri gönderilmeleri konusunda 14 AB ülkesi ile anlaştı.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında sığınmacıların geri kabul anlaşmasına benzer bu ikili anlaşmaların ilki Almanya ve İspanya arasında imzalandı. Bugün yürürlüğe giren olan anlaşmaya göre, İspanya'da iltica başvurusunda bulunup, kayıt altına alınan ve daha sonra Almanya'ya gelen sığınmacılar 48 saat içerisinde sınırdan geri gönderilebilecek.


Sosyalist Pedro Sanchez başbakanlığındaki yeni İspanya hükümetinin göçmenlerin kurtarılmasından yana çıkması ve Afrika'dan gelen göçmenlerin rotayı İtalya'dan bu ülkeye çevirmesi sonrasında daha da önem kazanan anlaşmanın bir benzerinin Yunanistan ve İtalya ile de imzalanması hedefleniyor.

Bu yılın ilk altı ayında 24 bin sığınmacı İspanya topraklarına ulaştı. İspanya’ya giden sığınmacıların çoğunluğu ülkeyi transit olarak kullanarak, çeşitli güzergahlar üzerinden Almanya’ya ulaşmaya çalışıyor. Almanya sadece Avusturya’yla olan sınır kapılarını denetliyor, Fransa, Hollanda ve Belçika’yla olan sınırlarında ise kontrol yapmıyor. Ancak sığınmacıların ana rotası olarak Yunanistan ilk sırada yer alıyor.

İspanya Başbakanı Sanchez'i Endülüs'te yazlık konutunda ziyaret edecek Başbakan Merkel’in İspanya’ya ‘teşekkür edeceği’ tahmin ediliyor. İki gün sürecek resmi olmayan buluşmada göç konusunun odakta yer alacağını açıklayan İspanya hükümeti ise, bu konuda Madrid ve Berlin’in “ortak yaklaşıma” sahip olduklarını belirtti.


Yapılan açıklamada, Merkel’in meslektaşı ile birlikte Costa de la Luz adlı ulusal parkı da gezeceği açıklandı. Merkel’in geçen yıllara kıyasla eşi Joachim Sauer’le yaz tatiline gitmemesi ve iki hafta kameraların önüne çıkmaması Alman medyasında değişik yorumlara yol açmıştı.

2005’den bu yana Almanya’yı yöneten Merkel’in tersine, kısa bir zamandır görevde olan Sanchez, kendinden önceki başbakan Mariano Rajoy’u 1 Haziran’da bir güven oylamasıyla düşürmüştü. Sanchez şu anda İspanya’yı azınlık hükümetiyle yönetiyor.
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