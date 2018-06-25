Almanya maçının ardından ölüm tehditleri alan Jimmy Durmaz: İsveç milli takımında oynamaktan gurur duyuyorum

TÜRKİYE KÖKENLİ SÜRYANİ AİLEDEN

Türkiye'den göçen Süryani bir ailenin çocuğu olarak İsveç'te doğmuş olan 29 yaşındaki Durmaz, İsveç takımının Rusya'daki kampında gazetecilere şu açıklamayı yaptı.





'ARAP TERÖRİST, TALİBAN DEDİĞİNİZDE, ÇİZGİYİ AŞTINIZ'





''Performansım için bei eleştirebilirsiniz, ama bunda da bir çizgi vardır ve bu çizgi aşıldı. Beni tehdit ettiğinizde, bana 'blatte' (esmer yabancılara yönelik bir hakaret) dediğinizde, 'Arap şeytanı', 'terörist', 'Taliban' dediğinizde, sınırı aşmış olursunuz. Böyle şeyleri yapanlar kim? Bunlar tümüyle kabul edilemez. Ben İsveçliyim ve İsveç için oynamaktan gururluyum. Hiçbir ırkçının bu gururu mahvetmesine izin vermeyeceğim. Irkçılığın hiçbir türüne itibar etmemeliyiz.''



