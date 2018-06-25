Almanya maçının ardından ölüm tehditleri alan Jimmy Durmaz: İsveç milli takımında oynamaktan gurur duyuyorum

2012-14 arası Gençlerbirliği'nde top koşturan Türkiye kökenli İsveç vatandaşı Jimmy Durmaz, Rusya'nın evsahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Almanya-İsveç maçının 2. yarısının sonlarına doğru oyuna girdi.
ÇOCUKLARI BİLE TEHDİT EDİLİYOR
Son şampiyon Almanya Dünya Kupası'ndan elenme ve İsveç gruptan çıkmayı garantileme yolundayken yaptığı hatayla gidişatı tersyüz eden Durmaz'ın Instagram hesabına ırkçı yorumlarla ölüm tehditleri bırakıldı, ailesi ve çocukları bile tehditlerden nasiplerini aldı.
TÜRKİYE KÖKENLİ SÜRYANİ AİLEDEN
Türkiye'den göçen Süryani bir ailenin çocuğu olarak İsveç'te doğmuş olan 29 yaşındaki Durmaz, İsveç takımının Rusya'daki kampında gazetecilere şu açıklamayı yaptı.
'ARAP TERÖRİST, TALİBAN DEDİĞİNİZDE, ÇİZGİYİ AŞTINIZ'
''Performansım için bei eleştirebilirsiniz, ama bunda da bir çizgi vardır ve bu çizgi aşıldı. Beni tehdit ettiğinizde, bana 'blatte' (esmer yabancılara yönelik bir hakaret) dediğinizde, 'Arap şeytanı', 'terörist', 'Taliban' dediğinizde, sınırı aşmış olursunuz. Böyle şeyleri yapanlar kim? Bunlar tümüyle kabul edilemez. Ben İsveçliyim ve İsveç için oynamaktan gururluyum. Hiçbir ırkçının bu gururu mahvetmesine izin vermeyeceğim. Irkçılığın hiçbir türüne itibar etmemeliyiz.''
TAKIMDAN DURMAZ'A TAM DESTEK
Takım arkadaşları da Durmaz'a sahip çıktı. İsveç milli takım teknik direktörü Janne Andersson, takımın Durmaz'ın 'yüzde 100' arkasında olduğunu duyurdu.
İsveç'in forvet oyuncusu John Guidetti, ''Durmaz'a yapılan yorumlar aptalca. Sahada bulunduğu süre içinde en iyisini yapmaya çalıştı. Şansız bir frikiğe neden oldu, o frikik de dramatik bir şekilde gol oldu'' dedi.
İsveç'in yıldız oyuncularından Albin Ekdal da futbolcuların maçları takım olarak kazanıp kaybettiklerini, takım arkadaşının suçlanmasına anlam veremediğini dile getirdi.
FEDERASYON TEHDİTLERLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇTI
İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Håkan Sjöstrandi, ''Durmaz'a yapılan tehditleri gözardı edemeyiz. Tehditlerle ilgili soruşturma açıldı'' açıklaması yaparak ekledi:
''Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı çok iyi maç çıkardık. Taraftarlarımızın hayal kırıklığını anlıyorum ama hiçbir şey bu davranışları haklı çıkarmaz.''