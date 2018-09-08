Samanyolu Haber /Gündem / 'Almanya kıskanıyor' söylemi bitti: Devlet Demiryolları Almanlara emanet edilebilir /08 Eylül 2018 20:50

'Almanya kıskanıyor' söylemi bitti: Devlet Demiryolları Almanlara emanet edilebilir

Almanya merkezli Der Spiegel'in haberine göre, demiryollarını Almanya'nın mali ve teknolojik desteğiyle modernize etmeyi planlayan Türkiye bu projeyi Siemens başkanlığındaki bir konsorsiyuma teslim etmek istiyor.

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Almanya'nın haftalık haber dergisi Der Spiegel, Türk hükümetinin ülkedeki demiryollarını Almanya'nın mali ve teknolojik desteğiyle modernize etmeyi planladığını öne sürdü.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Türkiye yeni hızlı tren hatlarının açılmasının öngörüldüğü projeyi uluslararası Alman şirketi Siemens başkanlığındaki bir konsorsiyuma teslim etmek istiyor. Proje kapsamında, hızlı tren ağının örülmesinin, demiryollarına modern sinyal tekniğinin yerleştirilmesinin ve eski demiryolu ağının da modernize edilmesinin planlandığı belirtiliyor.
Der Spiegel'in haberinde, projenin toplam maliyetinin 35 milyar euro'yu bulacağına, yeni trenlerin alımının da bu maliyete dahil olduğuna yer verildi.

Der Spiegel, Türk hükümetinin bu doğrultuda üç ay önce Alman hükümetine başvurduğunu ve hükümetlerarası gizli görüşmelerin yürütüldüğünü öne sürdü.

Öte yandan Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiß'ın Eylül ayı sonunda Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyarette de bu konunun gündeme geleceği belirtildi. Görüşmede, projenin finansmanının ele alınacağı, Ankara’nın Alman hükümetinden ihracat güvencesi ve faizi düşük kredi istediği öne sürüldü.

Habere göre Alman hükümeti henüz Türk hükümetine proje ile ilgili bir güvence vermemiş olmakla birlikte mali destek konusunda olumlu sinyal verdi.

Haberle ilgili Alman hükümetinden ve Siemens'ten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Siemens, Nisan ayında Velaro tipi 10 hızlı trenin 340 milyon euro karşılığında Türkiye'ye satılması konusunda Devlet Demiryolları (TCDD) ile anlaşma sağlamıştı.
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