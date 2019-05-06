Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Katolik ve Protestan Kiliseleri’nden ‘Ramazan’ Mesajı /06 Mayıs 2019 10:43

Almanya Katolik ve Protestan Kiliseleri’nden ‘Ramazan’ Mesajı

Almanya Protestan ve Katolik kiliseleri birlikleri, Müslümanların ramazan ayını tebrik ettikleri ortak bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Müslümanlara hayırlı, huzurlu ve sakin ramazanlar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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Almanya Katolik (KNA) ve Protestan (EPD) Haber Ajanları, ortak mesajda “Oruç ayı Ramazan’ın başlaması münasebetiyle, Müslümanlara hayırlı, huzurlu ve sakin Ramazanlar dileriz” ifadelerine yer verildiğini duyurdu.

Almanya Protestan Kiliseler Birliği (EKD) Başkanı Heinrich Bedford-Strohm, “Dinin bariz bir şekilde görünür hale geldiği Ramazan ayı zamanlarında, fanatizm, aşırılık ve her türlü şiddetle insan haklarına muhalif davranışların, Allah’ın bizden istemediği hareketler olduğunu görüyoruz.

Biz Hristiyanların da iftar programlarına davet edilip yer verilmesi, sadece aynı masada bir yemek olayından da öte; dünya dinlerinin, insanlığın ortak sıkıntılarına karşı asgari müştereklerde buluşup anlaşmaya ve çözüm yolları aramaya hazır olduğumuzun da bir pratiğidir” dedi.

Almanya Katolik Kiliseler Birliği Başkanı Kardinal Reinhard Marx da kutlama mesajinda, “Yer küremizin çeşitli coğrafyalarında bilhassa cami, kilise ve havralar gibi Allah’ın ibadethanelerine ‘din’ adına yapılan saldırılardan endişe ve üzüntü duyuyorum.

Dini inançlarımızın yaşanması ve yaşatılması federal ve eyalet anayasalarımızın garantisi altında. Farklı dinlerin mensupları olsak da, her fert için geçerli bu garantinin asla zayıflamaması için daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı daha fazla birlikteliklerimizle katkılarımızı ihmal etmemeliyiz” dedi.
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