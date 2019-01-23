Almanya kamuoyu ikiye bölündü: Sürücüler bu tartışmalar yüzünden karşı karşıya geldi

ALMANYA’da hükümet, imza attığı Paris iklim Anlaşması kapsamında sera gazı salınımını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında düşürebilmenin araştırılması için çevre kuruluşları, demir yolları, otomobil sanayi, otomobil kulüpleri ve sendika temsilcilerinden oluşan 20 kişilik bir komisyona görev verdi. Komisyonunun, iklimi koruma hedefine ulaşabilmek için ‘otobanlarda genelde olmayan hız limitinin 130 km ile sınırlandırılması ve yakıt vergisine zam tavsiyesi’nde bulunacağı haberleri kamuoyuna sızdı. “Sürücülere daha fazla vergi ve otobanda 130 km hız limiti yolda” haberleri, ülkede bomba etkisi yarattı.







ALMANYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Alman kamuoyu ikiye bölündü. Bir taraf otobanda hız limitinin küresel ısınmaya yol açan karbondioksit gazı (Co2) salınımı ve trafikte ölümlerin düşmesine yol açacağı, yakıt vergisinin ise sürücüleri elektrikli otomobillere yönlendireceği görüşünü savunurken diğer taraf otobanların güvenli olduğu, hız limitinin ölümcül kazaları ve Co2 salınımını azaltmayacağını iddia ediyor.

Komisyonun hız limiti tavsiyesine en başta Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer karşı çıktı. Böyle bir tavsiyeyi “İnsan aklına ters” diye niteleyen Scheuer, “Öfke ve kızgınlığa yol açan, refahımızı tehlikeye düşüren taleplerin gerçekleşme şansı yok. Ben reddediyorum” dedi.



