Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, İran'la nükleer anlaşmanın devamından yana /07 Mayıs 2018 11:53

Almanya, İran'la nükleer anlaşmanın devamından yana

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İran’la yapılan nükleer anlaşmanın sona erdirilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman ARD televizyonunda dün katıldığı bir programda güncel gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Deutsche Welle'nin haberine göre, İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlamayı öngören uluslararası anlaşmaya dikkat çeken Steinmeier, bu anlaşmanın sona erdirilmesinin sonuçlarının kestirilemeyeceği uyarısında bulundu.

ESKİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANI KERRY, 'ANLAŞMA İLE BİR SAVAŞI ENGELLİYORUZ' DEMİŞ

Steinmeier, "ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry bu anlaşmayı imzalarken 'Bu imza ile muhtemelen bir savaşı engellediğimizin bilincinde olmalıyız' dedi. Bu cümle önemli, çünkü bu anlaşmanın iptal olması ve bölgede yeniden silahlanması halinde neler olabileceği hatırlanmak zorunda" dedi.

İran'la sağlanan nükleer anlaşmanın ardından ABD İran'a bazı ekonomik yaptırımları askıya almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaptırımların akıbeti hakkında 12 Mayıs'a dek karar vermesi bekleniyor.

Steinmeier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen haftalarda Washington'a yaptıkları ziyaretlere atıfta bulunarak "Macron ve Merkel Washington'da sadece ticaret konusunda Avrupa'nın ortak çıkarlarına değil, 10 yıl boyunca müzakere edilen İran'ın nükleer anlaşmasının devam etmesine de işaret ederek doğru yaptı" dedi.
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