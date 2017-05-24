Samanyolu Haber /Dünya / Almanya İncirlik'ten çekilme konusunu henüz karara bağlamadı /24 Mayıs 2017 02:18

Almanya İncirlik'ten çekilme konusunu henüz karara bağlamadı

Almanya Dışişleri Bakanı Ursula von der Leyen, Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilmesi konusunda henüz bir karar alınmadığını söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Ursula von der Leyen, Berlin'de görev yapan ve Yabancı Gazeteciler Cemiyeti'ne üye gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, İncirlik ve Konya'daki üslerde bulunan Alman askerlerin çekilip çekilmemesini değerlendirdi. İncirlik ve Konya'yı birbirinden ayırmak gerektiğini ifade eden Leyen, Alman Meclisinin teröre karşı mücadele için İncirlik'e asker gönderdiğini anımsattı. 

'ASKERLERİ ZİYARET ETMEK BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR KONUDUR'

Sputnik'te yer alan habere göre, milletvekillerinin Alman askerlerini görev yaptığı bölgede ziyaret etmelerinin kendileri için vazgeçilmez bir konu olduğunu ifade eden Leyen, "Bu konuyu şu an Türk hükümetiyle görüşüyoruz. Çünkü İncirlik'e gitmek için vize izni lazım. Gelecek günlerde siyasi görüşmeler yapılacak. Henüz bir karar alınmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Meclisin kendisini İncirlik'e alternatif yerler araştırmak için görevlendirdiğini anlatan Leyen, "İncirlik'te bulunmamızın sebebi teröre karşı mücadele, IŞİD ile mücadele. Bunun mutlak önceliği var. Geçen hafta uygun görünen Ürdün'deki üssü ziyaret ettim. Orada Amerikalılar, Hollandalılar ve Belçikalılar var. Operasyonel olarak ilgi çeken bir alternatif. Şunu tekrarlamak istiyorum; siyasi karar henüz verilmedi" şeklinde konuştu.

Diğer bir tartışma konusunun ise Konya olduğuna işaret eden Leyen, Konya'daki NATO misyonunun 28 üye ülkenin kararıyla oluşturulduğunu, 28 ülkenin de bu konuda karara varması gerektiğini vurguladı.
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