Samanyolu Haber /Dünya / Almanya iltica politikası çerçevesinde rekor harcama yaptı /21 Mayıs 2019 15:30

Almanya iltica politikası çerçevesinde rekor harcama yaptı

Merkel hükümeti 2018 yılında mülteci ve uyum programları kapsamında 23 milyar euro harcayarak ülke tarihinde bir rekora imza attı. Harcamanın büyük bir bölümü iltica ve göçe sebep olan nedenlere karşı mücadelede yapıldı.

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DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya, mültecilerin topluma uyum sağlamalarına yönelik programlar ve ilticaya neden olan sorunlarla mücadele için 2018 yılında 23 milyar euro harcama yaptı. Ülke tarihinde bu alanda bir rekor olan meblağ, bir önceki seneye göre de yüzde 10.6'lık bir artışa tekabül ediyor.

Reuters'ın elde ettiği bilgilere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel hükümeti, mültecilerin topluma uyum sağlamasına yönelik çalışmalar için eyaletlerle belediyelere 7.5 milyar euro destek sağladı.

Bu alanda federal yönetimin doğrudan kendi çalışmaları için harcadığı para ise 15.5 milyar euro civarında oldu. Bu rakamın 7.9 milyar euroluk kısmı ise, ilticaya ve göçe sebep olan nedenlerle mücadele için harcandı.

En fazla giderin olduğu bu kalemde de bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında bir artış söz konusu. Almanya bu bağlamda, hayati tehlikeler barındıran Akdeniz üzerinden kaçak göç yoluna rağbetin azalması için çok sayıda Afrika ülkesini mali anlamda destekliyor.

Reuters haber ajansının hükümete ait resmi bir evraktan edindiği bu bilgilerin ayrıntıları, Almanya Maliye Bakanlığı tarafından gelecek Çarşamba günü rapor halinde kabinenin onayına sunulacak.
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