Samanyolu Haber /Gündem / Almanya iltica kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor.... /28 Mayıs 2018 13:24

Almanya iltica kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor....

Rüşvet karşılığı iltica hakkı skandalı sonrası İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Alman iltica sistemi için reform planlarının hazır olduğunu söyledi. Seehofer'in planı gelecek hafta açıklaması bekleniyor.

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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya­ iltica sisteminin tamamıyla yeniden düzenlenmesini amaçlayan reform planının hazır olduğunu açıkladı.

Katıldığı ZDF yayınında açıklamalarda bulunan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Seehofer, planı bu hafta içerisinde çeşitli Alman siyasetçilerle görüştükten sonra gelecek hafta kamuya açıklayacağını söyledi. Bremen'deki Göçmen ve Mülteci Dairesi'nde (BAMF) yaşanan mülteci skandalına değinen Seehofer, bu skandalın koalisyon anlaşmasında da adı geçen "yönlendirme merkezlerinin" kurulmasının gerekliliğini daha da belirgin hale getirdiğini belirtti.

Sığınmacıların başvurularının bu "yönlendirme merkezlerinde" değerlendirilmesi ve sığınmacılar hakkında ülkelerine sınır dışı edilip edilmeyecekleri veya hangi belediyeye gönderileceklerine dair karar verilene kadar bu merkezlerde tutulmaları planlanıyor.

"Göç sınırlandırılmadan sorun çözülmez"

Horst Seehofer, bu merkezlerde iltica başvuru sürecinin yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha güvenli hale getirileceğini söyledi. "Göçün sınırlandırılması gerektiğinin" altını çizen Bakan, belli bir sınırlandırmaya gidilmediği sürece "sorunun çözülemeyeceğini" söyledi.

Bremen'deki Göçmen ve Mülteci Dairesi'nde 2013-2016 yılları arasında yeterli hukuki dayanak olmaksızın en az bin 200 sığınmacıya iltica statüsü tanındığı ortaya çıkmıştı. Dönemin Bremen Göçmen ve Mülteci Dairesi Müdürü ve diğer şüpheliler hakkında "rüşvet" ve "sığınma başvurularının kötüye kullanılması suretiyle organize suç işlendiğine dair şüphe" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Salı günü Federal Meclis İç Politika Komisyonu'nu konuyla ilgili olarak bilgilendirecek olan Seehofer, burada konuyla ilgili olarak "kapsamlı bir açıklamada" bulunacağını kaydetti.

SPD: Skandalı aydınlatın

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Başbakan Angela Merkel'e BAMF skandalının açıklığa kavuşturulması çağrısında bulundu.

Welt gazetesine Pazartesi günü verdiği mülakatta SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, "Başbakanın artık bunun aydınlatılmasını sağlaması ve nihayetinde kendisinin aydınlatması gerekiyor" dedi. Merkel'in bu konuda "iyi bir izlenim vermediğini" ve sorumluluğu Seehofer'e yıkmak istediğini savunan Stegner, "Merkel sorumluluktan kaçıyor. Susuyor, hiçbir şey yapmıyor ve BAMF'taki kargaşayı öylece bir kenarda bekleyerek atlatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

SPD lideri Andrea Nahles de birkaç gün önce Seehofer'e "yönlendirme merkezleri" konseptinin içeriğine açıklık getirmesi çağrısında bulunmuştu.
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