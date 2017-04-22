Samanyolu Haber /Gündem / 'Almanya iltica başvurularıyla ilgili durumunu netleştirdi' /22 Nisan 2017 13:38

'Almanya iltica başvurularıyla ilgili durumunu netleştirdi'

Der Spiegel'e göre Almanya, cadı avına maruz kalanların iltica başvurularıyla ilgili referandum sonrası durumunu netleştirdi, ilk olumlu kararlar alınabilir

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Der Spiegel dergisinin haberine göre, Türkiye’deki darbe girişiminin ardından yüzlerce kamu görevlisi Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu.

Haftalık Der Spiegel dergisinin, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden (BAMF) aldığı bilgilere göre, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yüzlerce kamu görevlisi Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Haberde, geçen Pazar günü yapılan referanduma kadar bu iltica başvuruları hakkında karar verilmediği ancak yakında başvurular hakkındaki ilk kararların alınacağı iddia edildi. 

Derginin haberinde, Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki kaygı verici duruma ilişkin değerlendirmeleri ışığında Göç ve Mülteciler Dairesi'nin Türkiye'den gelenlere yönelik uygulamaları gözden geçirdiği vurgulandı.

Der Spiegel: Türkiye'den yaklaşık 7 bin başvuru

Haberde 2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 7 bin Türk'ün Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Ancak geçen yıl Türkiye'den yapılan iltica başvurularının yüzde 10'dan azı kabul edildi. Der Spiegel'in Göç ve Mülteciler Dairesi yetkililerinden aldığı bilgilere göre, önümüzdeki dönemde iltica başvurusu kabul edilen Türklerin sayısının artacağı, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi halinde bu sayının daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

Der Spiegel'e göre, Almanya'ya iltica etmek isteyenler arasında, Türkiye'de siyasi takibata uğrayan hâkimler de bulunuyor. İki hâkimin yaşadıklarına yer verilen habere göre, söz konusu yargıçlar hizmet hareketi ile bağlantısı olduğunu da reddediyor. Haberde, söz konusu hâkimlerin kendilerine yönelik suçlamayı hâlâ bilmediği iddia ediliyor. Darbe girişimi sonrasında görevden uzaklaştırılan yargıç ve savcılar arasında bulunan hâkimler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı planlıyor.

Deutsche Welle
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