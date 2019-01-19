Almanya iltica başvurularında 'güvenli ülke' sayısını artırıyor, başvuruları nasıl etkileyecek?

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da Federal Meclis, Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan'ın güvenli ülke olarak addedilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.





İktidardaki koalisyonun yanı sıra bazı muhalefet milletvekillerinin de destek verdiği tasarı, 138'e karşı 509 oyla meclisten geçti. Dört vekil ise çekimser oy kullandı.





Yasa tasarısına sadece Yeşiller ve Sol Parti'den milletvekilleri karşı çıktı. Özellikle koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından desteklenen tasarının yasalaşması için Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) de kabul edilmesi gerekiyor.





Tasarı yürürlüğe girerse, Alman yetkililerin söz konusu ülkelerden gelen kişilerin sığınma başvurularını reddetmesi ve ülkelerine geri göndermesi kolaylaşacak.





Yeşiller tasarının yasalaşmasını engelleyebilir





Ancak tasarının Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde reddedilme ihtimali yüksek. Zira tasarıya, Yeşiller'in koalisyon ortağı olduğu en az iki eyaletin de destek vermesi gerekecek. Ancak Almanya'nın sığınmacı politikasını sertleştirmesine yönelik uygulamalara karşı çıkan Yeşiller, geçen yıl Federal Meclis'te onaylanan benzer bir tasarıyı Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde engellemişti.





Federal Meclis'teki oylamanın ardından konuşan Yeşiller milletvekilleri, bu tasarının da yasalaşmaması için çalışacaklarını belirtti.



