Samanyolu Haber /Dünya / Almanya iltica başvurularında 'güvenli ülke' sayısını artırıyor, başvuruları nasıl etkileyecek? /19 Ocak 2019 12:05

Almanya iltica başvurularında 'güvenli ülke' sayısını artırıyor, başvuruları nasıl etkileyecek?

Federal Meclis, Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan'ı güvenli ülke olarak kabul eden yasa tasarısını onayladı. Tasarı yasalaşırsa, Almanya bu ülke vatandaşlarının sığınma başvurularını daha kolay reddedebilecek.

SHABER3.COM

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da Federal Meclis, Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan'ın güvenli ülke olarak addedilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

İktidardaki koalisyonun yanı sıra bazı muhalefet milletvekillerinin de destek verdiği tasarı, 138'e karşı 509 oyla meclisten geçti. Dört vekil ise çekimser oy kullandı.

Yasa tasarısına sadece Yeşiller ve Sol Parti'den milletvekilleri karşı çıktı. Özellikle koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından desteklenen tasarının yasalaşması için Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde (Bundesrat) de kabul edilmesi gerekiyor.

Tasarı yürürlüğe girerse, Alman yetkililerin söz konusu ülkelerden gelen kişilerin sığınma başvurularını reddetmesi ve ülkelerine geri göndermesi kolaylaşacak.

Yeşiller tasarının yasalaşmasını engelleyebilir

Ancak tasarının Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde reddedilme ihtimali yüksek. Zira tasarıya, Yeşiller'in koalisyon ortağı olduğu en az iki eyaletin de destek vermesi gerekecek. Ancak Almanya'nın sığınmacı politikasını sertleştirmesine yönelik uygulamalara karşı çıkan Yeşiller, geçen yıl Federal Meclis'te onaylanan benzer bir tasarıyı Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde engellemişti.

Federal Meclis'teki oylamanın ardından konuşan Yeşiller milletvekilleri, bu tasarının da yasalaşmaması için çalışacaklarını belirtti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya iltica başvurularında 'güvenli ülke' sayısını... Sonraki Haber >>

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

Ah bunu bir bilselerdi!..

Ah bunu bir bilselerdi!..

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Keşke anlayabilselerdi!

Keşke anlayabilselerdi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:37:44