Almanya ile Rusya ve Türkiye arasında casusluk savaşları...

Alman iç istihbarat servisi Almanya'nın devlet kurumlarını dinleme faaliyetlerinin artarak devam ettiğini duyurdu. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın casusluk faaliyetlerini arttırdıklarını duyurduğu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.





Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı, 300 sayfalık yıllık raporunda, hafta sonundaki G20 zirvesine katılacak olan ülkelerden Rusya, Çin ve Türkiye'nin Almanya'daki casusluk faaliyetlerini arttırdığını öne sürdü.





Alman haber ajansı dpa'nın verdiği bilgiye göre raporda, "Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Almanya'yı hedef alan casusluk faaliyetlerinin baş aktörleri olduğu' belirtildi. Bu bağlamda Türkiye'ye de raporda yer verildi.





Yabancı devletlerin Almanya'daki casusluk faaliyetleri ile ilgili rapor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 zirvesi için Almanya'ya gelmelerine kısa süre kala açıklandı.





Şi Moskova'da Vladimir Putin ile görüştükten sonra resmi Almanya ziyareti için Perşembe günü Berlin'e gidecek.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) edindiği bilgilere göre Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda Almanya'ya yapılan siber saldırılarla ilgili olarak en çok Rusya ve Çin'in adları geçiyor.





"MİT Almanya'daki Türk muhaliflerin peşinde"





Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda, ülkedeki Türk kuruluş ve resmi temsilcileri kanalıyla Türk toplumu kadar Alman kamuoyu üzerinde de etki yaratmaya çalışıldığı ifade ediliyor.





Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) öncelikli görevinin ise muhalifler ve Almanya'da faaliyetleri yasaklanmış olan PKK hakkında bilgi toplamak olduğuna da rapordu yer veriliyor.





Cuma ve Cumartesi günlerini kapsayan Hamburg'daki G20 Zirvesi'ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında bu ülkede yaşayan Türklere hitaben konuşma yapmasına Almanya Hükümeti tarafından izin verilmemesi iki ülke arasındaki gerginliğin artmasına yol açtı.





Siber saldırılar





Raporda süreklilik ve hedef tayini açısından siber saldırıların Almanya'nın siyasi yönetimini stratejik gözetleme altına almayı amaçladığının anlaşıldığı belirtiliyor.







İstihbarat faaliyetlerine öncelikle Almanya Dışişleri Bakanlığı ile yurt dışındaki Alman temsilcilikleri, Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları, Başbakanlık ve Alman Silahlı Kuvvetleri hedef oluyor.





Yabancı istihbarat servislerinin faaliyetleri





Anayasayı Koruma Teşkilatı aynı zamanda Eylül ayındaki genel seçimlerin siyasi partilerle politikacılara yapılacak siber saldırılarla Rusya tarafından manipüle edilmek istenebileceği uyarısında da bulundu. Raporda gizli elektronik postaların çalınarak yayınlanma tehlikesinin bulunduğunu duyurdu.





Yabancı istihbarat servislerinin Berlin'deki hükümet merkezini dinleme faaliyetlerine de dikkat çekilen Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda yabancı temsilciliklerin başkentin merkezinde yer alması nedeniyle telsiz ve kablosuz internet iletişimine erişim ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Alman iç istihbaratının raporunda federal devletin varlığını ret ederek İmparatorluk Almanya'sının ortadan kalkmadığını iddia eden ‘Reichbürger' adlı oluşumun elindeki silahların kayıt altına alınmasında polise daha fazla yetki verilmesi gerektiği de yer alıyor.





Casuslukla mücadele etmekle görevli olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yıllık raporu bugün İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin de katılacağı basın konferansında kamuoyuna tanıtılacak.