Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: İslam ülkemize ait değil

Başbakan Merkel, 2015'te göç karşıtı protestoların arttığı dönemde, İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu söylemişti.







Horst Seehofer ise yeni koalisyon hükümetindeki görevine başlamasıyla birlikte, yeni bir dizi göç politikası belirledi.





Seehofer Bild gazetesine verdiği röportajda "Almanya'nın Hristiyanlıkla şekillendiğini" belirtti ve ülkenin kendi geleneklerini bırakmaması gerektiğini ifade etti.





Bakan. "Tabii ki bizimle birlikte yaşayan Müslümanlar Almanya'ya ait" dedi.



