Samanyolu Haber /Dünya / Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: İslam ülkemize ait değil /16 Mart 2018 17:36

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: İslam ülkemize ait değil

Almanya'nın yeni içişleri bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'in sözlerinin tersine "İslam'ın Almanya'ya ait olmadığını" söyledi. Uzun süredir Başbakan Merkel'in göç politikalarını eleştiren Seehofer'in sözleri, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) kayan oyları geri alma çabası olarak yorumlandı.

SHABER3.COM

Başbakan Merkel, 2015'te göç karşıtı protestoların arttığı dönemde, İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu söylemişti.

Horst Seehofer ise yeni koalisyon hükümetindeki görevine başlamasıyla birlikte, yeni bir dizi göç politikası belirledi.

Seehofer Bild gazetesine verdiği röportajda "Almanya'nın Hristiyanlıkla şekillendiğini" belirtti ve ülkenin kendi geleneklerini bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan. "Tabii ki bizimle birlikte yaşayan Müslümanlar Almanya'ya ait" dedi.

Başbakan Angela Merkel'in Bavyera eyaletindeki kardeş partisi CSU'nun da liderliğini yapan Seehofer, iltica başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilme işlemlerini hızlandırma vaadinde bulundu.

Angela Merkel'in 2015'te Suriyeli mültecilere kapıyı açmasının ardından bir milyondan fazla Suriyeli ülkeye girmişti.

Merkel'in mülteci politikasına duyulan tepki nedeniyle aşırı sacı AfD ilk kezç meclise girmiş ve Merkel'i partisi CDU son 70 yılın en kötü seçim sonucunu almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: İslam ülkemize... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:01:12