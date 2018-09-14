Samanyolu Haber /Gündem / Almanya ile İtalya mültecilerin geri kabulü için anlaşmaya vardı /14 Eylül 2018 14:57

Almanya ile İtalya mültecilerin geri kabulü için anlaşmaya vardı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer sığınmacıların geri kabulü konusunda İtalya ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için içişleri bakanlarının imzası gerekiyor.

SHABER3.COM



İtalya’da iltica başvurusunda bulunduktan sonra Almanya’ya gelen yabancıların İtalya tarafından geri kabul edilmesini öngören anlaşmanın iki ülkenin içişleri bakanları tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe gireceği açıklandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalya ile vardıkları anlaşmayı “başarı” olarak nitelendirdi ve uygulamanın birkaç güne kadar başlayacağını söyledi.


 
DW Türkçe’nin haberine göre İtalya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise imzalar atılana kadar geri kabul anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tamamlanmış sayılamayacağı belirtildi. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini konunun Cuma günü Viyana’da yapılacak olan güvenlik ve göç konulu Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Konferansında ele alınacağını söyledi.

Salvini İtalya’yı fazladan tek bir mülteci dahi kabul etmek zorunda bırakmayacak bir anlaşmadan başkasını imzalamayacağını açıkladı.

İSPANYA VE YUNANİSTAN İLE ANLAŞILMIŞTI

Almanya daha önce İspanya ve Yunanistan ile de geri kabul anlaşmasına varmıştı. Anlaşmalar daha önce iltica başvurusunda bulunan mültecilerin 48 saat zarfında Almanya – Avusturya sınırından geldikleri ülkelere geri gönderilmesini öngörüyor. Mülteci adaylarının önceden iltica başvurusunda bulunup bulunmadıkları parmak izi karşılaştırmasıyla saptanacak.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in başka bir AB ülkesinde iltica başvurusunda bulunmuş olan yabancıların sınırdan geri çevrilmesi şeklindeki talebi yüzünden koalisyon hükümeti dağılma tehlikesi geçirmişti. Başbakan Merkel içişleri bakanını İtalya, İspanya ve Yunanistan ile geri kabul anlaşmaları imzalamakla görevlendirmişti.

Yunanistan ile imzalanan anlaşma da karşılıklılık esasına dayanıyor. Buna göre Almanya yıl sonuna kadar, karara bağlanmamış olan aile birleşimi başvurularına açıklık getirecek. Yunanistan’daki iki ila üç bin mülteci adayı Almanya’daki ailelerinin yanına gitmek için başvuruda bulunmuştu.

İspanya ile imzalanan anlaşmada böyle bir şart yer almıyor. Ancak Almanya’da aile yakını olan İspanya’daki mültecilerin Avusturya sınırından Almanya’ya ulaşmaya çalışabilecekleri belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya ile İtalya mültecilerin geri kabulü için anlaşmaya... Sonraki Haber >>

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

'Amariga bizi kıskanıyor'

'Amariga bizi kıskanıyor'

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

ATV'den ilginç sansür

ATV'den ilginç sansür
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:17:18