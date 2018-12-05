Almanya hükümetinden ilginç 15 Temmuz cevabı

Almanya’daki Hür Demokrat Parti (FDP) hükümete, ‘Alman hükümetinin bilgisine göre MİT 2016’daki darbe girişiminde nasıl bir rol oynadı? diye sordu: Alman hükümeti ‘Devletin çıkarları ve selameti nedeniyle bu soruya açık cevap veremeyiz’ cevabı verdi.





Almanya’daki Hür Demokrat Parti (FDP) Alman hükümetine ‘MİT’in faaliyetleri konusunda soru önergesi verdi. FDP’nin sorulardan biri ‘Alman hükümetinin bilgisine göre MİT 2016’daki darbe girişiminde nasıl bir rol oynadı? şeklindeydi. Federal hükümet bu soruya ‘Devletin çıkarları ve selameti nedeniyle bu soruya açık cevap veremeyiz’ cevabını verdi.





Gazeteci Elmas Topçu, gelişmeyi sosyal medyadan şöyle paylaştı.







