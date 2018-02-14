Samanyolu Haber /Gündem / Almanya havası kirli şehirlerde toplu taşımayı ücretsiz yapmayı planlıyor /14 Şubat 2018 19:33

Almanya havası kirli şehirlerde toplu taşımayı ücretsiz yapmayı planlıyor

Alman hükümeti, hava kirliliğinin olduğu şehirlerde 'düşük emisyonlu bölgeler' oluşturmak gibi daha geleneksel önlemleri hayata geçirmenin yanı sıra bu şehirlerdeki toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi planlıyor.

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Avrupa Birliği (AB) Çevre Komiseri Karmenu Vella'ya gönderilen resmi mektubun Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendircks, Tarım Bakanı Christian Schmidt ve Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier tarafından imzalandığını belirtti.

Mektupta Alman yetkililer düşük emisyonlu bölgeler oluşturma, özel otomobillerin kullanımını azaltma amacıyla toplu taşımayı ücretsizlendirme, elektirikli araçlar için ek teşvikler sağlama ve mevcut araçların donanımlarının iyileştirmesi gibi bir dizi önlemi vaat ediyor.

5 ŞEHRE ÖNCELİK VERİLDİ 

Yetkililer mektupta bu önlemleri ilk olarak Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen ve Mannheim şehirlerinde hayata geçirebileceklerini ardından da en başarılı çözüm üreten önlemleri havası kirli diğer şehirlere de uygulayabileceklerini söyledi.

Yetkililer ayrıca Almanya'daki federal eyaletlerin ve belediyelerin de bu önlemler konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Ancak Alman Şehirleri Konseyi Başkanı Helmut Dedy öneriyi şaşkınlıkla karşıladı.

Dedy bazı şehirlerde toplu taşıma ücretlerinde indirim yapılması planının olduğunu ancak federal hükümetin toplu taşımayı ücretsiz hale getirmek için bunu fonlaması gerektiğini söyledi. Almanya'da toplu taşıma hizmetinin büyük kısmı belediyelerce karşılanıyor.

Almanya, Avrupa Komisyonu'nun ocak ayında hava kalitesine karşı sert önlemler alacağını ve azot oksit ve parçacıklı madde gibi kirletiicler konusundaki AB kurallarını ihlal eden üyelere ceza getirebileceğini açıklamasından bu yana bu konuda baskı altındaydı. Belirli kentlerdeki hava kalitesinde düzelme olmazsa Alman yetkililer ceza alabilir. 
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