Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Facebook’a uyarı: ‘Veri toplama işini abartma’ /07 Şubat 2019 15:41

Almanya Facebook’a uyarı: ‘Veri toplama işini abartma’

Almanya rekabet kurumu Facebook’a kullanıcılarının rızası olmadan kişisel veri toplayamayacağını söyledi. Karar sonrası Facebook’un veri toplama süreçlerine geniş çaplı kısıtlamalar getiriiyor.

SHABER3.COM

Almanya rekabet kurumu Bundeskartellamt bugün açıkladığı karar ilk aşamada şirketin sadece Almanya’daki faaliyetlerini etkiliyor fakat diğer ülkelerdeki otoriteler için de emsal değer taşıyor. Facebook’un karara itiraz etmek için bir ay süresi var.


Facebook hüküm ve şartlarına göre söz konusu bilgiler sosyal ağın web sitesi ve akıllı telefon uygulamaları dışındaki kanallardan da kullanabiliyordu. Böylece Facebook’a ait WhatsApp ve Instagram gibi ağlardan veya üçüncü parti web sitelerinden de kişisel veriler toplanabiliyordu. Kararla birlikte bu, sadece kullanıcının rızası alındığı takdirde mümkün olacak.

Kararda yer alan iki başlıca madde şöyle:


(i) Facebook’a ait WhatsApp ve Instagram gibi hizmetler veri toplamaya devam edebilir. Fakat buralardan toplanan verinin Facebook kullanıcı hesaplarına bağlanması sadece kullanıcı rızasıyla mümkün olacak. Rıza verilmediği noktalarda bu veriler Facebook verileriyle birleştirilemeyecek.

(ii) Üçüncü parti web sitelerinden veri toplanarak Facebook kullanıcı hesabındaki verilerle birleştirilmesi de yine kullanıcıların rızasıyla mümkün olacak.

Bundeskartellamt’taki açıklamaya göre karardan kullanıcıların Facebook dışındaki uygulama ve web sitelerinde karşılaştığı ‘Beğen‘ veya ‘Paylaş‘ seçeneklerinde kullanılan arayüzler de etkilenecek. Facebook, IP adresi üzerinden kullanıcıların Facebook dışında beğendiği ve paylaştığı gönderilerden de kişisel veri toplama hakkına sahipti.

Bundeskartellamt Başkanı Andreas Mundt şunları söyledi: “Facebook bundan sonra kullanıcılarını Facebook dışındaki uygulama ve websitelerinden toplanan kişisel verilerinin Facebook kullanıcı hesaplarına aktarılarak sınırsız bir şekilde paylaşmaya zorlayamayacak. Facebook’un topladığı bu kişisel veriler şirketin her bir kullanıcı için eşsiz bir veri tabanı oluşturarak pazarda haksız rekabet elde etmesine yol açıyordu. “

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Facebook’a uyarı: ‘Veri toplama işini abartma’ Sonraki Haber >>

Onca tahribata rağmen

Onca tahribata rağmen

Motoruna kuş kaçan uçak görüntülendi

Motoruna kuş kaçan uçak görüntülendi

Emniyet şeridine girince hayatının şokunu yaşadı

Emniyet şeridine girince hayatının şokunu yaşadı

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

Kar yüklü ağaç yoldan geçenlerin üzerine devrildi

Kar yüklü ağaç yoldan geçenlerin üzerine devrildi

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:33:03