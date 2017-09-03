Almanya: Erdoğan kendine düşman arıyor

Almanya: Türkiye-AB müzakereleri saçmalık





Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’de iki Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasının ardından AB üyesi diğer ülkeleri Ankara üzerinde baskıyı artırmak için harekete geçirmek istediği mesajını verdi. Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerini “büyük ölçüde saçmalık” olarak niteleyen Gabriel, ancak Türkiye’yle müzakerelerin sona erdirilmesi taleplerine de katılmadığını belirtti.





Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Gabriel, pazar günü Goslar kentinde yaptığı açıklamada Almanya’nın Türkiye’yle ilgili seyahat uyarılarını sertleştirdiğini ve mali yardımları azalttığını hatırlattı. Gabriel, “Diğer Avrupalı ülkelerin de aynısını yapmaları için onlarla konuşacağız” dedi.





Başbakan Yardımcısı Gabriel, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan yabancılaşmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tuttu. Erdoğan’la ilgili olarak Gabriel, “Türk vatandaşlarına Alman ve Avrupalıların kendilerini Türkiye’den uzaklaştırdığı izlenimini vermeye çalışıyor, ancak hakikatte Türkiye kendini Avrupa’dan korkunç bir hızda uzaklaştırıyor” dedi.

Bakan Gabriel, “Erdoğan iç politikadaki çatışmalarının üstünü örtmek için dışarıda bir düşman arıyor. Nitekim bu düşman da biziz: Avrupa, özellikle de Almanlar” şeklinde konuştu.