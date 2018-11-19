Almanya elektrikli araç bataryası üretimine teşvik için 1 milyar euro ayırdı

Fortune'un haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Salı günü yaptığı açıklamada, batarya hücresi üretiminin desteklenmesi için bütçeden 1.0 milyar euro ayırdıklarını ve bu üretimi Avrupa'da yapmakla ilgilenen birçok konsorsiyum bulunduğunu vurguladı.







Avrupa'da büyük ölçekli batarya hücresi üretimi için zemini önümüzdeki aylarda oluşturmak istediklerini belirten Altmaier, "Batarya hücresi üretiminde ilk somut sonuçların yıl sonunda alınmasını bekliyoruz; bu konuya beklenenden daha büyük ilgi var" diye konuştu.





Batarya hücresi üretimi için şirketler ile görüşmelere devam ettiklerini belirten Altmaier, üretim tesisleri için yer seçiminde konsorsiyum ile birlikte karar vereceklerini vurguladı.





Habere göre, halen bataryalarını Güney Koreli üretici LG'den alan Volkswagen böyle bir konsorsiyuma girmek konusunda istekli ve BASF ile Ford'un Almanya iştiraki de istekliler arasında bulunuyor.